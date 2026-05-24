Снятие с розыска: суды уже принимают решения против ТЦК

Снятие с розыска: суды уже принимают решения против ТЦК

Ua ru
Дата публикации 24 мая 2026 06:30
Снятие с розыска: суды уже принимают решения против ТЦК
Работник ТЦК с документами. Фото: znaj.ua

Гражданин имеет право обжаловать объявление его территориальным центром комплектования в розыск. Это можно обжаловать как в досудебном, так и в судебном порядке. Юристы рассказали о том, что уже есть положительные случаи завершения дел в судах.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Нарушение воинского учета

Территориальный центр комплектования фиксирует нарушения правил воинского учета со стороны граждан. За эти нарушения граждан могут и должны наказать соответствующими санкциями.

Первой санкцией является административное взыскание, или штраф. Следующей после штрафа санкцией является объявление нарушителя воинского учета в розыск.

К юристам обратился гражданин, который был объявлен в розыск. Мужчина поинтересовался, как можно сняться с учета и нужно ли для этого идти в суд.

Судебная практика по жалобам против ТЦК

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что процесс снятия с розыска зависит от того, насколько законным было объявление гражданина в розыск. В некоторых же случаях розыск должен быть отменен автоматически, по истечении времени, когда гражданина могут объявлять в розыск.

Адвокат Юрий Айвазян в комментарии отметил, что гражданин может обжаловать объявление в розыск простым способом, заявлением в ТЦК. Часть проблем решается именно таким образом.

Айвазян добавил, что иногда заявлением в ТЦК обжалование не ограничивается: "Если ТЦК откажет в решении вопроса о снятии с розыска, надо обратиться в административный суд с исковым заявлением и обязать ТЦК удалить данные о нарушении правил воинского учета из реестра "Оберіг". По состоянию на сейчас уже есть положительная судебная практика по таким административным делам".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что решил суд в ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину несмотря на непригодность.

На Волыни прошел суд в отношении мужчины, которого взяли на воинский учет и мобилизовали несмотря на непригодность к службе. Недавно судья поставил точку в этом деле.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что в мае суд оштрафовал работника ТЦК за мобилизацию мужчины с инвалидностью.

На Ивано-Франковщине судили подполковника ТЦК, который не проверив документы мобилизовал мужчину с инвалидностью. За это суд назначил подполковнику ТЦК соответствующее наказание.

суд ТЦК и СП розыск
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
