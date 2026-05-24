Снятие с розыска: суды уже принимают решения против ТЦК

Работник ТЦК с документами.

Гражданин имеет право обжаловать объявление его территориальным центром комплектования в розыск. Это можно обжаловать как в досудебном, так и в судебном порядке. Юристы рассказали о том, что уже есть положительные случаи завершения дел в судах.

Нарушение воинского учета

Территориальный центр комплектования фиксирует нарушения правил воинского учета со стороны граждан. За эти нарушения граждан могут и должны наказать соответствующими санкциями.

Первой санкцией является административное взыскание, или штраф. Следующей после штрафа санкцией является объявление нарушителя воинского учета в розыск.

К юристам обратился гражданин, который был объявлен в розыск. Мужчина поинтересовался, как можно сняться с учета и нужно ли для этого идти в суд.

Судебная практика по жалобам против ТЦК

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что процесс снятия с розыска зависит от того, насколько законным было объявление гражданина в розыск. В некоторых же случаях розыск должен быть отменен автоматически, по истечении времени, когда гражданина могут объявлять в розыск.

Адвокат Юрий Айвазян в комментарии отметил, что гражданин может обжаловать объявление в розыск простым способом, заявлением в ТЦК. Часть проблем решается именно таким образом.

Айвазян добавил, что иногда заявлением в ТЦК обжалование не ограничивается: "Если ТЦК откажет в решении вопроса о снятии с розыска, надо обратиться в административный суд с исковым заявлением и обязать ТЦК удалить данные о нарушении правил воинского учета из реестра "Оберіг". По состоянию на сейчас уже есть положительная судебная практика по таким административным делам".

На Волыни прошел суд в отношении мужчины, которого взяли на воинский учет и мобилизовали несмотря на непригодность к службе. Недавно судья поставил точку в этом деле.

На Ивано-Франковщине судили подполковника ТЦК, который не проверив документы мобилизовал мужчину с инвалидностью. За это суд назначил подполковнику ТЦК соответствующее наказание.