Розшук від ТЦК - яка стаття КУпАП дозволяє знятися з розшуку

Військовозобов’язаний громадянин подає заяву в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Знятись із неправомірного розшуку від ТЦК військовозобов’язаний громадянин може, подавши відповідну заяву до територіального центру комплектування. Якщо в ТЦК на цю заяву не відреагують, доведеться подавати позов до суду.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Звернення до суду

Територіальний центр комплектування може подати громадянина у розшук, якщо той порушив правила військового обліку.

Це, зокрема, може бути не оновлення військово-облікових даних чи неявка за повісткою до ТЦК.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як йому оскаржити і зняти себе з незаконного, на його думку, розшуку ТЦК.

"Маєте звернутися до адміністративного суду із позовною заявою про визнання дій ТЦК протиправними та зобов'язання вчинити певні дії", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Заява у ТЦК

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив правомірність таких дій, але зазначив, що спочатку можна звернутися в ТЦК, і пояснив, на яку статтю Адмінкодексу України треба посилатися.

"Вам потрібно подати заяву до ТЦК з вимогою зняти розшук та закрити справу у зв'язку з відсутністю складу правопорушення та сплином строків давності (стаття 247 КУпАП)", — наголосив Дерій.

Він також додав, що робити у випадку, коли територіальний центр не відреагує на заяву.

"Якщо отримаєте відмову, то потрібно оскаржувати бездіяльність ТЦК у судовому порядку", — зазначив Владислав Дерій.

