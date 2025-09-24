Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Зняття розшуку ТЦК — на яку статтю КУпАП посилатися

Зняття розшуку ТЦК — на яку статтю КУпАП посилатися

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 00:30
Розшук від ТЦК - яка стаття КУпАП дозволяє знятися з розшуку
Військовозобов’язаний громадянин подає заяву в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Знятись із неправомірного розшуку від ТЦК військовозобов’язаний громадянин може, подавши відповідну заяву до територіального центру комплектування. Якщо в ТЦК на цю заяву не відреагують, доведеться подавати позов до суду.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Звернення до суду

Територіальний центр комплектування може подати громадянина у розшук, якщо той порушив правила військового обліку.

Це, зокрема, може бути не оновлення військово-облікових даних чи неявка за повісткою до ТЦК.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як йому оскаржити і зняти себе з незаконного, на його думку, розшуку ТЦК.

"Маєте звернутися до адміністративного суду із позовною заявою про визнання дій ТЦК протиправними та зобов'язання вчинити певні дії", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Заява у ТЦК

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив правомірність таких дій, але зазначив, що спочатку можна звернутися в ТЦК, і пояснив, на яку статтю Адмінкодексу України треба посилатися.

"Вам потрібно подати заяву до ТЦК з вимогою зняти розшук та закрити справу у зв'язку з відсутністю складу правопорушення та сплином строків давності (стаття 247 КУпАП)", — наголосив Дерій.

Він також додав, що робити у випадку, коли територіальний центр не відреагує на заяву.

"Якщо отримаєте відмову, то потрібно оскаржувати бездіяльність ТЦК у судовому порядку", — зазначив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є способи безпечно перевірити себе на розшук ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи знімуть розшук ТЦК після того, як закінчиться строк давності.

суд ТЦК та СП військовозобов'язані розшук заява
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації