Розыск от ТЦК - какая статья КУоАП позволяет сняться с розыска

Военнообязанный гражданин подает заявление в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Сняться с неправомерного розыска от ТЦК военнообязанный гражданин может, подав соответствующее заявление в территориальный центр комплектования. Если в ТЦК на это заявление не отреагируют, придется подавать иск в суд.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Обращение в суд

Территориальный центр комплектования может подать гражданина в розыск, если тот нарушил правила воинского учета.

Это, в частности, может быть не обновление военно-учетных данных или неявка по повестке в ТЦК.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как ему обжаловать и снять себя с незаконного, по его мнению, розыска ТЦК.

"Должны обратиться в административный суд с исковым заявлением о признании действий ТЦК противоправными и обязательства совершить определенные действия", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Заявление в ТЦК

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил правомерность таких действий, но отметил, что сначала можно обратиться в ТЦК, и объяснил, на какую статью Админкодекса Украины надо ссылаться.

"Вам нужно подать заявление в ТЦК с требованием снять розыск и закрыть дело в связи с отсутствием состава правонарушения и истечением сроков давности (статья 247 КУоАП)", — отметил Дерий.

Он также добавил, что делать в случае, когда территориальный центр не отреагирует на заявление.

"Если получите отказ, то нужно обжаловать бездействие ТЦК в судебном порядке", — отметил Владислав Дерий.

