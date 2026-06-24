Зняття розшуку ТЦК без штрафу: юрист назвав головну проблему

Працівник ТЦК оформлює документи. Фото: Миколаївський ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин, оголошений у розшук ТЦК, може зняти його без сплати штрафу. Це можна зробити, не відвідавши територіальний центр комплектування. Але, за словами юристів, існує одна суттєва проблема.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Санкції з боку ТЦК

Територіальний центр комплектування має право застосовувати санкції проти порушників військового обліку. Ці санкції мають різний рівень обмежень для громадян і застосовуються не одночасно.

Першою такою санкцією є адміністративне стягнення. Це штраф, який накладається за порушення військового обліку чи мобілізації. Розмір штрафу у воєнний час становить 17 тисяч гривень.

Наступна санкція починає діяти тоді, коли громадянин не сплачує штраф у встановлений законом час. Це оголошення громадянина у розшук.

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Проблема у знятті розшуку без сплати штрафу

До юристів звернувся громадянин, який був оголошений територіальним центром комплектування у розшук. Чоловік планує розпочати процес зняття з розшуку, тож поцікавився нюансами цього процесу.

Юристи пояснили, що розшук можна зняти і без сплати штрафу та візиту в ТЦК. Юрист Владислав Дерій пояснив: "Щоб зняти розшук дистанційно без сплати штрафу, громадянин може відправити на адресу ТЦК рекомендований лист із проханням виключити помилковий запис про порушення правил військового обліку з реєстру "Оберіг", коли пройдуть строки притягнення до адміністративної відповідальності".

Дерій додав, що у такому форматі зняття є проблема: "На жаль, в реаліях сьогодення зняти розшук в дистанційному порядку досить проблематично, адже громадянин може отримати відмову у знятті з розшуку або йому у відповідь пришлють нову повістку, тощо. Тому найефективнішим способом є особиста явка до ТЦК або сплата штрафу через "Резерв+".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як зняти розшук ТЦК через "Резерв+".

Громадяни України, які порушили військовий облік, можуть отримати розшук від ТЦК. Зняти його можна онлайн через застосунок "Резерв+": увійти до застосунку, авторизуватися, відкрити розділ "Штрафи онлайн" і подати заявку про визнання порушення

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що юристи попереджують про можливі ризики у процесі зняття з розшуку через ВЛК.

Порушника військового обліку територіальний центр комплектування має право оголосити у розшук. Громадянин може ініціювати зняття розшуку самостійно, через проходження ВЛК. Але в такому варіанті існують певні ризики, зокрема, ризики мобілізації.