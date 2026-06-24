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Главная ТЦК Снятие розыска с ТЦК без штрафа: юрист назвал главную проблему

Снятие розыска с ТЦК без штрафа: юрист назвал главную проблему

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 21:40
Снятие розыска с ТЦК без штрафа: юрист назвал главную проблему
Сотрудник ТЦК оформляет документы. Фото: Николаевский ТЦК

Гражданин, подлежащий воинской службе и объявленный в розыск ТЦК, может сняться с розыска без уплаты штрафа. Это можно сделать, не посещая территориальный центр комплектования. Однако, по словам юристов, существует одна существенная проблема.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Санкции со стороны ТЦК

Территориальный центр комплектования имеет право применять санкции в отношении нарушителей воинского учета. Эти санкции предусматривают различные ограничения для граждан и применяются не одновременно.

Первой такой санкцией является административное взыскание. Это штраф, который налагается за нарушение военного учета или мобилизации. Размер штрафа в военное время составляет 17 тысяч гривен.

Следующая санкция вступает в силу, когда гражданин не уплачивает штраф в установленный законом срок. Это объявление гражданина в розыск.

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Проблема со снятием розыска без уплаты штрафа

К юристам обратился гражданин, который был объявлен территориальным центром комплектования в розыск. Мужчина планирует начать процесс снятия с розыска, поэтому поинтересовался нюансами этого процесса.

Юристы объяснили, что розыск можно снять и без уплаты штрафа и посещения ТЦК. Юрист Владислав Дерий пояснил: "Чтобы снять розыск дистанционно без уплаты штрафа, гражданин может отправить в ТЦК заказное письмо с просьбой исключить ошибочную запись о нарушении правил воинского учета из реестра «Оберег» по истечении сроков привлечения к административной ответственности".

Дерий добавил, что в таком формате снятия розыска есть проблема: "К сожалению, в сегодняшних реалиях снять розыск дистанционным порядком довольно проблематично, ведь гражданину могут отказать в снятии с розыска или в ответ прислать новую повестку и т. п. Поэтому наиболее эффективным способом является личная явка в ТЦК или уплата штрафа через "Резерв+".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как снять розыск в ТЦК через "Резерв+".

Граждане Украины, нарушившие военный учет, могут попасть в розыск ТЦК. Снять его можно онлайн через приложение "Резерв+": войти в приложение, авторизоваться, открыть раздел "Штрафы онлайн" и подать заявку о признании нарушения

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что юристы предупреждают о возможных рисках в процессе снятия с розыска через ВВК.

Нарушителя военного учета территориальный центр комплектования имеет право объявить в розыск. Гражданин может инициировать снятие с розыска самостоятельно, пройдя ВВК. Но в таком случае существуют определенные риски, в частности, риски мобилизации.

штраф ТЦК и СП розыск
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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