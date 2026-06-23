Знятий з обліку військовий: юрист пояснив дії групи оповіщення ТЦК

Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: "Суспільне Луцьк"

Світлана Красноштан Редактор

Зняття з військового обліку зазвичай відбувається через проблеми зі здоров’ям. Але військовослужбовці також знімаються з обліку. Та це зняття не означає, що у таких осіб не буде проблем із групою оповіщення ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Зняття і виключення з обліку

Усі українські чоловіки віком від 17 до 60 років мають перебувати на військовому обліку. Виняток складають тільки громадяни, які мають такі серйозні проблеми, що не дозволяють проходити військову службу.

Такі особи можуть бути виключені або зняті з військового обліку. Це принципово різні процеси.

Виключення з обліку є остаточним рішенням, повернути громадянина на облік неможливо. А от зняття з військового обліку можна анулювати і повернути таку особу на облік.

Знятий з обліку в СЗЧ

До юристів звернувся громадянин, який виявив у "Резерв+", що він знятий з військового обліку. При цьому, додав чоловік, він зараз є чинним військовослужбовцем ЗСУ.

Громадянин поцікавився, що може чекати на нього із таким записом під час зустрічі із групою оповіщення ТЦК. Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що цей запис є унікальним і не означає те саме, що у справді знятих з обліку через стан здоров’я: "Знятий з обліку" означає лише те, що Ви мобілізовані".

Айвазян пояснив, які наслідки (і чому саме) чекають на таку особу після зустрічі із групою оповіщення ТЦК чи представниками інших структур: "Рухатись по місту Вам вдасться лише до першого патруля. Фактично Ви знаходитесь в СЗЧ".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи потрібен застосунок "Резерв+" громадянину, який був знятий з обліку багато років тому.

Зняття з військового обліку не означає, що громадянина не можуть повернути на облік під час дії воєнного стану. Але обов’язку встановлювати застосунок "Резерв+" у громадянина немає, як і принципової потреби, бо отримати інформацію про свій поточний статус він може іншим шляхом.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, у яких випадках можна знятися з військового обліку.

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних. Зняти себе з реєстрації чоловікам необхідно у декількох випадках, зокрема, якщо вони змінили місце проживання.