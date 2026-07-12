Змінив роботу з відстрочкою: в ТЦК має повідомляти роботодавець

Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: Вінницький ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Працівники освітніх закладів мають право на відстрочку від мобілізації. Зміна робочого місця не впливає на відстрочку, якщо на новому місці громадянин теж матиме право її отримати. Повідомляти в ТЦК при цьому не потрібно.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Право на відстрочку від призову

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Процес цей розпочався 24 лютого 2022 року після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації. Право на відстрочку теоретично мають право усі громадяни України.

Але це право не безумовне, громадянин має довести наявність підстави на відстрочки. Список підстав визначає вітчизняне законодавство.

Змінив роботу з відстрочкою: повідомляти в ТЦК необов’язково

До юристів звернувся громадянин, який працює у школі вчителем і має відстрочку. Чоловік розповів, що він планує перейти на роботу в інший освітній заклад, де теж матиме відстрочку.

Громадянин поцікавився, чи має він повідомляти в ТЦК про зміну робочого місця та відстрочку. Юристи наголосили, коментуючи цю ситуацію, що обов’язку інформувати центр комплектування у такої людини немає.

Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Інформацію про те, що Ви звільнилися зі школи та працевлаштувалися до ВНЗ, повідомлять Ваші роботодавці. За те, що Ви не будете сповіщати ТЦК, штрафу не буде".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як можна онлайн повідомити ТЦК про зміну сімейного стану.

Військовозобов'язаний громадянин може повідомити ТЦК про зміну сімейного стану через застосунок "Резерв+". Також він може направити до територіального центру комплектування рекомендований лист.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, про які зміни громадянин має право не повідомляти ТЦК.

Військовозобов’язаний громадянин має повідомляти до ТЦК усю особисту інформацію та зміни у ній. Але інформацію про купівлю нерухомості чи будь-якої іншої власності передавати до територіальних центрів комплектування не потрібно.