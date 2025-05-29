Мобілізація під час зміни документів - чи має ТЦК право на таку мобілізацію

Мобілізовані громадяни. Фото: "АрміяInform"

Громадянина, який прибуде до територіального центру комплектування для зміни статусу і військово-облікового документу після досягнення 25-річного віку можуть мобілізувати. Таке рішення територіального центру комплектування є законним.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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До юристів звернувся громадянин, якому має виповнитися 25 років.

Відповідно, у нього має змінитися категорія з "призовника" на "військовозобов’язаного", а також громадянин має змінити військово-обліковий документ — з призовного посвідчення на тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Громадянин поцікавився, чи можуть його мобілізувати, коли він прийде до територіального центру комплектування за новим документом.

"У разі прибуття до ТЦК та СП, визнання за рішенням ВЛК Вас придатним, відсутності підстав для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, Вас може бути призвано по мобілізації", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Євген Олександрович.

Як отримати документ без мобілізації

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтвердив таку можливість.

"Так, це означає гарантоване направлення на ВЛК, а потім мобілізацію", — підкреслив Айвазян.

Адвокат пояснив, що громадянину треба зробити у такій ситуації.

"Ви можете сформувати е-ВОД за допомогою "Дії" або через застосунок "Резерв+". У більшості випадків ТЦК автоматично переводить призовників на облік військовозобов'язаних та вносить відповідні дані до Єдиного реєстру", — резюмував Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як відбувається в Україні мобілізація офіцерів запасу.

Додамо, ми повідомляли про те, що змінилося у процесі мобілізації громадян віком понад 50 років.