Мобилизация при смене документов - имеет ли ТЦК право на такую мобилизацию

Мобилизованные граждане. Фото: "АрміяInform"

Гражданина, который прибудет в территориальный центр комплектования для изменения статуса и военно-учетного документа после достижения 25-летнего возраста могут мобилизовать. Такое решение территориального центра комплектования является законным.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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К юристам обратился гражданин, которому должно исполниться 25 лет.

Соответственно, у него должна измениться категория с "призывника" на "военнообязанного", а также гражданин должен изменить военно-учетный документ — с призывного удостоверения на временное удостоверение военнообязанного.

Гражданин поинтересовался, могут ли его мобилизовать, когда он придет в территориальный центр комплектования за новым документом.

"В случае прибытия в ТЦК и СП, признания по решению ВВК Вас годным, отсутствия оснований для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, Вы можете быть призваны по мобилизации", — пояснил в ответе гражданину адвокат Евгений Александрович.

Как получить документ без мобилизации

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, подтвердил такую возможность.

"Да, это означает гарантированное направление на ВВК, а затем мобилизацию", — подчеркнул Айвазян.

Адвокат объяснил, что гражданину надо сделать в такой ситуации.

"Вы можете сформировать е-ВУД с помощью "Дії" или через приложение "Резерв+". В большинстве случаев ТЦК автоматически переводит призывников на учет военнообязанных и вносит соответствующие данные в Единый реестр", — резюмировал Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как происходит в Украине мобилизация офицеров запаса.

Добавим, мы сообщали о том, что изменилось в процессе мобилизации граждан старше 50 лет.