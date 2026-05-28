Зміна місця проживання: як дистанційно повідомити ТЦК

Застосунок "Резерв+", за допомогою якого можна повідомити ТЦК нове місце проживання. Фото: Новини.LIVE

Громадянин, який перебуває на військовому обліку, має інформувати ТЦК про зміну місця проживання. Це можна зробити дистанційно, без візиту до територіального центру комплектування. Юристи назвали цілих три варіанти такого інформування ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Інформування ТЦК

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають низку зобов’язань перед територіальними центрами комплектування. Перш за все це необхідність повідомляти про зміну особистих даних.

Однією із ключових є інформація про місце проживання громадянина. Це потрібно для того, аби територіальний центр комплектування міг направити повістку у випадку необхідності.

Громадянин, який змінює місце проживання, повинен повідомляти про це ТЦК. Якщо ж нова адреса перебуває на території іншого центру комплектування, громадянин має стати в ньому на військовий облік.

Три варіанти дистанційного повідомлення ТЦК

У випадку, коли громадянин змінює адресу, не змінюючи територіальний центр комплектування, це дещо спрощує ситуацію. До юристів звернувся громадянин, який планує здійснити саме таку зміну місця проживання.

Чоловік поцікавився, як він може повідомити про це ТЦК, не відвідуючи цю організацію самостійно. Юристи, коментуючи цю ситуацію, запевнили, що таке можливо, ба більше, існує кілька варіантів вирішення цієї проблеми.

Адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "Фізично йти до ТЦК саме для повідомлення про нову адресу не обов’язково, якщо Ви можете належно повідомити його іншим способом. Найбільш безпечні варіанти: оновити дані через "Резерв+", або подати заяву через ЦНАП, якщо там працює така послуга, або направити письмове повідомлення до свого ТЦК поштою рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, якими є строки для того, аби стати на облік в ТЦК і ЦНАП.

Військовозобов’язані громадяни, змінюючи адресу проживання, повинні стати на військовий облік на новому місці. Це потрібно зробити протягом семи календарних днів після переїзду. На державну реєстрацію в ЦНАП закон надає більше часу.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як стати на облік без візиту до ТЦК та СП.

У застосунку "Резерв+" можна за кілька кликів стати на військовий облік. Послуга доступна навіть тим, хто перебуває за кордоном.