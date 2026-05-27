Переїзд на нове місце: строки для того, аби стати на облік в ТЦК і ЦНАП

Військовозобов’язані у черзі в ТЦК. Фото: korosten.today

Військовозобов’язані громадяни, змінюючи адресу проживання, повинні стати на військовий облік на новому місці. Це потрібно зробити протягом семи календарних днів після переїзду. На державну реєстрацію в ЦНАП закон надає більше часу.

Військовий облік в ТЦК після переїзду

Усі громадяни України, які підпадають під військовий облік, повинні стояти на обліку в якомусь із територіальних центрів комплектування. Зазвичай це відбувається за територіальністю, кожна адреса є прив’язаною до того чи іншого ТЦК.

Відповідно, після зміни громадянином місця проживання він має не тільки змінити державну реєстрацію в ЦНАПі. Громадянин повинен ще й стати на облік у територіальному центрі комплектування.

Більш того, саме процес взяття на облік в новому ТЦК має передувати державній реєстрації на новій адресі. Тільки після того, як громадянина візьмуть на військовий облік за новою адресою проживання, він може подавати документи в ЦНАП.

Стати на облік треба за тиждень, на реєстрацію в ЦНАП дають місяць

До юристів звернувся громадянин, який планує змінити місце проживання. Він поцікавився, скільки у нього є часу для того, аби стати на облік в новому ТЦК і подати документи в ЦНАП.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, пояснив: "За законом призовники, військовозобов’язані та резервісти після прибуття до нового місця проживання повинні у семиденний строк стати на військовий облік за новим місцем проживання. Також у разі зміни адреси місця проживання, номерів телефону, місця роботи тощо потрібно у семиденний строк повідомити орган, де особа перебуває на військовому обліку".

Ситуація із державною реєстрацією в системі ЦНАП дещо відрізняється термінами, підкреслив Айвазян: "Окремо щодо реєстрації місця проживання, то після зняття з попереднього місця реєстрації громадянин має протягом 30 календарних днів задекларувати або зареєструвати нове місце проживання. Якщо звернутися після спливу цього строку, адміністратор ЦНАП може скласти протокол за статтею 197 КУпАП".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, якою є інструкція від ТЦК та СП для 17-річних чоловіків, що мають стати на облік.

Юнаки, яким у поточному році виповниться або виповнилося 17 років, мають до 31 липня стати на військовий облік у районних або міських ТЦК та СП. Постановка на облік не означає, що призовника мобілізують. Військкомат у такий спосіб дізнається, який людський ресурс є в наявності, та збирає інформації про освіту, спеціальність, рівень фізичної підготовки та особисті якості громадян.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як стати на облік без візиту до ТЦК та СП.

У застосунку "Резерв+" можна за кілька кликів стати на військовий облік. Послуга доступна навіть тим, хто перебуває за кордоном.