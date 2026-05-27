Переезд на новое место: сроки для того, чтобы стать на учет в ТЦК и ЦПАУ

Военнообязанные в очереди в ТЦК.

Военнообязанные граждане, меняя адрес проживания, должны стать на воинский учет на новом месте. Это нужно сделать в течение семи календарных дней после переезда. На государственную регистрацию в ЦПАУ закон предоставляет больше времени.

Военный учет в ТЦК после переезда

Все граждане Украины, которые подпадают под воинский учет, должны стоять на учете в каком-то из территориальных центров комплектования. Обычно это происходит по территориальности, каждый адрес привязан к тому или иному ТЦК.

Соответственно, после изменения гражданином места жительства он должен не только изменить государственную регистрацию в ЦПАУ. Гражданин должен еще и стать на учет в территориальном центре комплектования.

Более того, именно процесс постановки на учет в новом ТЦК должен предшествовать государственной регистрации по новому адресу. Только после того, как гражданина возьмут на воинский учет по новому адресу проживания, он может подавать документы в ЦПАУ.

Встать на учет надо за неделю, на регистрацию в ЦПАУ дают месяц

К юристам обратился гражданин, который планирует сменить место жительства. Он поинтересовался, сколько у него есть времени для того, чтобы стать на учет в новом ТЦК и подать документы в ЦПАУ.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил: "По закону призывники, военнообязанные и резервисты по прибытии к новому месту жительства должны в семидневный срок стать на воинский учет по новому месту жительства. Также в случае изменения адреса места жительства, номеров телефона, места работы и т.д. нужно в семидневный срок уведомить орган, где лицо состоит на воинском учете".

Ситуация с государственной регистрацией в системе ЦПАУ несколько отличается сроками, подчеркнул Айвазян: "Отдельно по регистрации места жительства, то после снятия с предыдущего места регистрации гражданин должен в течение 30 календарных дней задекларировать или зарегистрировать новое место жительства. Если обратиться после истечения этого срока, администратор ЦПАУ может составить протокол по статье 197 КУоАП".

Юноши, которым в текущем году исполнится или исполнилось 17 лет, должны до 31 июля стать на воинский учет в районных или городских ТЦК и СП. Постановка на учет не означает, что призывника мобилизуют. Военкомат таким образом узнает, какой человеческий ресурс есть в наличии, и собирает информацию об образовании, специальности, уровне физической подготовки и личных качествах граждан.

В приложении "Резерв+" можно за несколько кликов стать на воинский учет. Услуга доступна даже тем, кто находится за рубежом.