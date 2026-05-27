Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Переезд на новое место: сроки для того, чтобы стать на учет в ТЦК и ЦПАУ

Переезд на новое место: сроки для того, чтобы стать на учет в ТЦК и ЦПАУ

Ua ru
Дата публикации 27 мая 2026 06:30
Переезд на новое место: сроки для того, чтобы стать на учет в ТЦК и ЦПАУ
Военнообязанные в очереди в ТЦК. Фото: korosten.today

Военнообязанные граждане, меняя адрес проживания, должны стать на воинский учет на новом месте. Это нужно сделать в течение семи календарных дней после переезда. На государственную регистрацию в ЦПАУ закон предоставляет больше времени.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет в ТЦК после переезда

Все граждане Украины, которые подпадают под воинский учет, должны стоять на учете в каком-то из территориальных центров комплектования. Обычно это происходит по территориальности, каждый адрес привязан к тому или иному ТЦК.

Соответственно, после изменения гражданином места жительства он должен не только изменить государственную регистрацию в ЦПАУ. Гражданин должен еще и стать на учет в территориальном центре комплектования.

Более того, именно процесс постановки на учет в новом ТЦК должен предшествовать государственной регистрации по новому адресу. Только после того, как гражданина возьмут на воинский учет по новому адресу проживания, он может подавать документы в ЦПАУ.

Читайте также:

Встать на учет надо за неделю, на регистрацию в ЦПАУ дают месяц

К юристам обратился гражданин, который планирует сменить место жительства. Он поинтересовался, сколько у него есть времени для того, чтобы стать на учет в новом ТЦК и подать документы в ЦПАУ.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил: "По закону призывники, военнообязанные и резервисты по прибытии к новому месту жительства должны в семидневный срок стать на воинский учет по новому месту жительства. Также в случае изменения адреса места жительства, номеров телефона, места работы и т.д. нужно в семидневный срок уведомить орган, где лицо состоит на воинском учете".

Ситуация с государственной регистрацией в системе ЦПАУ несколько отличается сроками, подчеркнул Айвазян: "Отдельно по регистрации места жительства, то после снятия с предыдущего места регистрации гражданин должен в течение 30 календарных дней задекларировать или зарегистрировать новое место жительства. Если обратиться после истечения этого срока, администратор ЦПАУ может составить протокол по статье 197 КУоАП".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какова инструкция от ТЦК и СП для 17-летних мужчин, которые должны стать на учет.

Юноши, которым в текущем году исполнится или исполнилось 17 лет, должны до 31 июля стать на воинский учет в районных или городских ТЦК и СП. Постановка на учет не означает, что призывника мобилизуют. Военкомат таким образом узнает, какой человеческий ресурс есть в наличии, и собирает информацию об образовании, специальности, уровне физической подготовки и личных качествах граждан.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как стать на учет без визита в ТЦК и СП.

В приложении "Резерв+" можно за несколько кликов стать на воинский учет. Услуга доступна даже тем, кто находится за рубежом.

военный учет ЦПАУ ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации