Изменение места жительства: как дистанционно уведомить ТЦК

Приложение "Резерв+", с помощью которого можно сообщить ТЦК новое место жительства. Фото: Новини.LIVE

Гражданин, состоящий на воинском учете, должен информировать ТЦК об изменении места жительства. Это можно сделать дистанционно, без визита в территориальный центр комплектования. Юристы назвали целых три варианта такого информирования ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Информирование ТЦК

Граждане, состоящие на воинском учете, имеют ряд обязательств перед территориальными центрами комплектования. Прежде всего это необходимость сообщать об изменении личных данных.

Одной из ключевых является информация о месте жительства гражданина. Это нужно для того, чтобы территориальный центр комплектования мог направить повестку в случае необходимости.

Гражданин, который меняет место жительства, должен сообщать об этом ТЦК. Если же новый адрес находится на территории другого центра комплектования, гражданин должен стать в нем на воинский учет.

Три варианта дистанционного уведомления ТЦК

В случае, когда гражданин меняет адрес, не меняя территориальный центр комплектования, это несколько упрощает ситуацию. К юристам обратился гражданин, который планирует осуществить именно такую смену места жительства.

Мужчина поинтересовался, как он может сообщить об этом ТЦК, не посещая эту организацию самостоятельно. Юристы, комментируя эту ситуацию, заверили, что такое возможно, более того, существует несколько вариантов решения этой проблемы.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Физически идти в ТЦК именно для сообщения о новом адресе не обязательно, если Вы можете надлежащим образом уведомить его другим способом. Наиболее безопасные варианты: обновить данные через "Резерв+", или подать заявление через ЦПАУ, если там работает такая услуга, или направить письменное уведомление в свой ТЦК по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, каковы сроки для того, чтобы стать на учет в ТЦК и ЦПАУ.

Военнообязанные граждане, меняя адрес проживания, должны стать на воинский учет на новом месте. Это нужно сделать в течение семи календарных дней после переезда. На государственную регистрацию в ЦПАУ закон предоставляет больше времени.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как стать на учет без визита в ТЦК и СП.

В приложении "Резерв+" можно за несколько кликов стать на воинский учет. Услуга доступна даже тем, кто находится за рубежом.