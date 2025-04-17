Категорія придатності - чи треба нести документи в ТЦК

Процес медогляду під час ВЛК. Фото: УНІАН

Якщо військовозобов’язаному в процесі військово-лікарської комісії змінили категорію придатності до військової служби, йому необов’язково іти до ТЦК і змінювати паперовий військово-обліковий документ. Це стосується, зокрема, тих громадян, у яких є електронний ВОД.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Змінили категорію придатності — чи треба змінювати документ

До юристів звернувся громадянин, у якого в процесі військово-лікарської комісії була змінена категорія придатності до військової служби.

Громадянин поцікавився, чи потрібно йому після цього іти до ТЦК, зокрема, для того, аби замінити військово-обліковий документ.

"Ні, Вам не потрібно замінювати тимчасове посвідчення", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Кому саме не потрібно іти до ТЦК

Айвазян підкреслив, що не потрібно відвідувати ТЦК для заміни паперового документу такому громадянину, у якого є створений електронний ВОД у "Резерв+".

"Ви маєте належний електронний військово-обліковий документ, який містить всі необхідні дані та має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий ВОД", — запевнив юрист.

Тож зміна категорії придатності не обов’язково має завершитися візитом до територіального центру комплектування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які у ЗСУ з’явилися нові категорії придатності до військової служби.

Додамо, ми повідомляли про те, хто в ТЦК ухвалює рішення про зміну категорії придатності військовозобов’язаного.