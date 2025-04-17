Категория годности - надо ли нести документы в ТЦК

Изменение категории годности — надо ли идти в ТЦК
Если военнообязанному в процессе военно-врачебной комиссии изменили категорию годности к военной службе, ему необязательно идти в ТЦК и менять бумажный военно-учетный документ. Это касается, в частности, тех граждан, у которых есть электронный ВУД.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Изменили категорию годности — надо ли менять документ
К юристам обратился гражданин, у которого в процессе военно-врачебной комиссии была изменена категория годности к военной службе.
Гражданин поинтересовался, нужно ли ему после этого идти в ТЦК, в частности, для того, чтобы заменить военно-учетный документ.
"Нет, Вам не нужно заменять временное удостоверение", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Кому именно не нужно идти в ТЦК
Айвазян подчеркнул, что не нужно посещать ТЦК для замены бумажного документа такому гражданину, у которого есть созданный электронный ВУД в "Резерв+".
"Вы имеете надлежащий электронный военно-учетный документ, который содержит все необходимые данные и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный ВУД", — заверил юрист.
Поэтому изменение категории годности не обязательно должно завершиться визитом в территориальный центр комплектования.
Напомним, мы ранее писали о том, какие в ВСУ появились новые категории годности к военной службе.
Добавим, мы сообщали о том, кто в ТЦК принимает решение об изменении категории годности военнообязанного.
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