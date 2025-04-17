Категория годности - надо ли нести документы в ТЦК

Процесс медосмотра во время ВЛК. Фото: УНІАН

Если военнообязанному в процессе военно-врачебной комиссии изменили категорию годности к военной службе, ему необязательно идти в ТЦК и менять бумажный военно-учетный документ. Это касается, в частности, тех граждан, у которых есть электронный ВУД.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Изменили категорию годности — надо ли менять документ

К юристам обратился гражданин, у которого в процессе военно-врачебной комиссии была изменена категория годности к военной службе.

Гражданин поинтересовался, нужно ли ему после этого идти в ТЦК, в частности, для того, чтобы заменить военно-учетный документ.

"Нет, Вам не нужно заменять временное удостоверение", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Кому именно не нужно идти в ТЦК

Айвазян подчеркнул, что не нужно посещать ТЦК для замены бумажного документа такому гражданину, у которого есть созданный электронный ВУД в "Резерв+".

"Вы имеете надлежащий электронный военно-учетный документ, который содержит все необходимые данные и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный ВУД", — заверил юрист.

Поэтому изменение категории годности не обязательно должно завершиться визитом в территориальный центр комплектования.

Напомним, мы ранее писали о том, какие в ВСУ появились новые категории годности к военной службе.

Добавим, мы сообщали о том, кто в ТЦК принимает решение об изменении категории годности военнообязанного.