Поширював дані про місце рейдів ТЦК у Viber — рішення суду

Працівник ТЦК та СП. Ілюстративне фото: Знай.UA

У Волинській області судили чоловіка, який поширював інформацію щодо перебування співробітників ТЦК та СП. Для цього він використовував месенджер Viber.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У березні 2024 року чоловік на прохання знайомого через Viber кілька разів надсилав повідомлення про місця перебування представників ТЦК — біля кафе, ринку та магазину. Далі цю інформацію поширювали в інші чати.

Під час суду він визнав свою провину та пояснив, що діяв з необережності та не усвідомлював можливих наслідків. За словами чоловіка, він не ухилявся від мобілізації, має родину та доглядає за братом з інвалідністю.

Рішення суду

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, яке замінив випробувальним терміном на два роки. Також було конфісковано смартфон, з якого поширювалися повідомлення.

Нагадаємо, адвокат пояснив, що робити, якщо ТЦК повернув на облік громадянина, який був виключений.

Також у Верховній Раді заявили, що ТЦК може створити мобільні пункти для призову громадян.