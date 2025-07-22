Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК "Зливав" перебування працівників ТЦК у Viber — судили чоловіка

"Зливав" перебування працівників ТЦК у Viber — судили чоловіка

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 10:34
Поширював дані про місце рейдів ТЦК у Viber — рішення суду
Працівник ТЦК та СП. Ілюстративне фото: Знай.UA

У Волинській області судили чоловіка, який поширював інформацію щодо перебування співробітників ТЦК та СП. Для цього він використовував месенджер Viber.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

У березні 2024 року чоловік на прохання знайомого через Viber кілька разів надсилав повідомлення про місця перебування представників ТЦК — біля кафе, ринку та магазину. Далі цю інформацію поширювали в інші чати. 

Під час суду він визнав свою провину та пояснив, що діяв з необережності та не усвідомлював можливих наслідків. За словами чоловіка, він не ухилявся від мобілізації, має родину та доглядає за братом з інвалідністю.

Рішення суду

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, яке замінив випробувальним терміном на два роки. Також було конфісковано смартфон, з якого поширювалися повідомлення.

Нагадаємо, адвокат пояснив, що робити, якщо ТЦК повернув на облік громадянина, який був виключений.

Також у Верховній Раді заявили, що ТЦК може створити мобільні пункти для призову громадян.

суд Волинська область мобілізація ТЦК та СП судові рішення
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації