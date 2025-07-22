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Главная ТЦК "Сливал" пребывание работников ТЦК в Viber — судили мужчину

"Сливал" пребывание работников ТЦК в Viber — судили мужчину

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 10:34
Распространял данные о месте рейдов ТЦК в Viber - решение суда
Работник ТЦК и СП. Иллюстративное фото: Знай.UA

В Волынской области судили мужчину, который распространял информацию о пребывании сотрудников ТЦК и СП. Для этого он использовал мессенджер Viber.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В марте 2024 года мужчина по просьбе знакомого через Viber несколько раз посылал сообщения о местах пребывания представителей ТЦК — возле кафе, рынка и магазина. Далее эту информацию распространяли в другие чаты.

Во время суда он признал свою вину и объяснил, что действовал по неосторожности и не осознавал возможных последствий. По словам мужчины, он не уклонялся от мобилизации, имеет семью и ухаживает за братом с инвалидностью.

Решение суда

Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы, которое заменил на испытательный срок два года. Также был конфискован смартфон, с которого распространялись сообщения.

Напомним, адвокат объяснил, что делать, если ТЦК вернул на учет гражданина, который был исключен.

Также в Верховной Раде заявили, что ТЦК может создать мобильные пункты для призыва граждан.

суд Волынская область мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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