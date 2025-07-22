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Головна ТЦК ТЦК повернув виключеного на облік — як виправити

ТЦК повернув виключеного на облік — як виправити

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 06:30
Військовий облік в Україні - повернення на облік, як скасувати
Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Якщо територіальний центр комплектування з якихось причин повернув на військовий облік громадянина, який раніше був виключений з обліку, то він має право виправити цю ситуації. Перший крок у такій ситуації — заява до ТЦК, але все може завершитися і судовим позовом.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Заява в ТЦК після повернення на облік

До юристів звернувся громадянин, якого раніше виключили з військового обліку.

Зараз, під час воєнного стану, він дізнався, що його повернули на облік.

Чоловік поцікавився, чи можна виправити цю ситуацію.

"Направте до ТЦК заяву про внесення даних про Ваше виключення з обліку до Єдиного державного реєстру та прикладіть до такої заяви копію Вашого тимчасового посвідчення", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Коли доведеться судитися з ТЦК

Юрист пояснив, що має слугувати сигналом про те, що ситуація виправлена.

"Якщо ТЦК внесе дані, то у "Резерв+" та е-ВОД з'явиться відповідна інформація", — зазначив Айвазян.

Якщо ж ця інформація не з’явиться, визнав адвокат, громадянину доведеться звертатись уже до суду.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має ТЦК законне право повернути на військовий облік громадян, виключених раніше з обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може ТЦК повернути на облік особу з інвалідністю.

суд військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані заява
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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