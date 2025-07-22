Военный учет в Украине - возвращение на учет, как отменить

ТЦК вернул исключенного на учет — как исправить
Если территориальный центр комплектования по каким-то причинам вернул на воинский учет гражданина, который ранее был исключен с учета, то он имеет право исправить эту ситуацию. Первый шаг в такой ситуации — заявление в ТЦК, но все может завершиться и судебным иском.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Заявление в ТЦК после возвращения на учет
К юристам обратился гражданин, которого ранее исключили с воинского учета.
Сейчас, во время военного положения, он узнал, что его вернули на учет.
Мужчина поинтересовался, можно ли исправить эту ситуацию.
"Направьте в ТЦК заявление о внесении данных о Вашем исключении с учета в Единый государственный реестр и приложите к такому заявлению копию Вашего временного удостоверения", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Когда придется судиться с ТЦК
Юрист пояснил, что должно служить сигналом о том, что ситуация исправлена.
"Если ТЦК внесет данные, то в "Резерв+" и е-ВУД появится соответствующая информация", — отметил Айвазян.
Если же эта информация не появится, признал адвокат, гражданину придется обращаться уже в суд.
Напомним, мы ранее писали о том, имеет ли ТЦК законное право вернуть на воинский учет граждан, исключенных ранее с учета.
Добавим, мы сообщали о том, может ли ТЦК вернуть на учет лицо с инвалидностью.
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