Военный учет в Украине - возвращение на учет, как отменить

Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Если территориальный центр комплектования по каким-то причинам вернул на воинский учет гражданина, который ранее был исключен с учета, то он имеет право исправить эту ситуацию. Первый шаг в такой ситуации — заявление в ТЦК, но все может завершиться и судебным иском.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Заявление в ТЦК после возвращения на учет

К юристам обратился гражданин, которого ранее исключили с воинского учета.

Сейчас, во время военного положения, он узнал, что его вернули на учет.

Мужчина поинтересовался, можно ли исправить эту ситуацию.

"Направьте в ТЦК заявление о внесении данных о Вашем исключении с учета в Единый государственный реестр и приложите к такому заявлению копию Вашего временного удостоверения", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Когда придется судиться с ТЦК

Юрист пояснил, что должно служить сигналом о том, что ситуация исправлена.

"Если ТЦК внесет данные, то в "Резерв+" и е-ВУД появится соответствующая информация", — отметил Айвазян.

Если же эта информация не появится, признал адвокат, гражданину придется обращаться уже в суд.

Напомним, мы ранее писали о том, имеет ли ТЦК законное право вернуть на воинский учет граждан, исключенных ранее с учета.

Добавим, мы сообщали о том, может ли ТЦК вернуть на учет лицо с инвалидностью.