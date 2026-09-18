Штраф ТЦК під час переоформлення броні: роз'яснення юристів

Патруль ТЦК та СП та оформлення документів. Фото: колаж Новини.LIVE

Громадяни не можуть бути оштрафовані за тимчасову відсутність бронювання під час переходу компанії на інше ТОВ, проте несуть персональну відповідальність за ігнорування повісток та порушення правил обліку. Наприклад за неоновлення адреси проживання можна отримати адміністративне провадження у вигляді штрафу сумою до 25 500 гривень.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій, цитує Новини.LIVE.

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ТЦК не штрафує за період перебування без бронювання

Тимчасова втрата відстрочки від мобілізації через юридичні зміни на підприємстві не є правопорушенням. Сам по собі період переоформлення працівника на інше ТОВ не дає підстав для штрафів, оскільки згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" бронювання є правом роботодавця, а не його обов'язком. Однак перехідний етап на роботі не звільняє військовозобов'язаних від персональної відповідальності за дотримання правил обліку.

Наприклад, якщо у цей період виявиться, що громадянин порушує правила військового обліку, зокрема, не оновив персональні дані чи проігнорував повістки, то це може закінчитися штрафом чи кримінальною справою.

Відповідно до постанови КМУ № 560, відправлена поштою повістка вважається належним чином врученою навіть тоді, коли лист повертається назад через відсутність особи за вказаним місцем. Якщо громадянин пропустить визначену дату візиту, військкомат може відкрити адміністративне провадження та оголосити його в розшук.

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Згідно зі статтею 210-1 КУпАП, під час дії воєнного стану ігнорування виклику карається штрафом у розмірі від 8 500 до 25 500 гривень. Додатково постанова КМУ № 1487 вимагає від українців ставати на облік у місцевий ТЦК та обов'язково повідомляти про зміну фактичного місця проживання у семиденний строк.

Чи мусить начальник з роботи покривати штрафи від ТЦК працівнику

Змусити сплатити штраф власника компанії через затримки у переведенні між ТОВ та оформленні бронювання юридично неможливо. Якщо так трапилось, що в процесі оформлення бронювання працівнику вирішили дати штраф, то важливо зазначити, що відповідальність за статтею 210-1 КУпАП є виключно персональною відповідальністю громадянина перед державою.

Чинний Кодекс законів про працю України не містить жодних норм, які б зобов'язували колишнього чи нового роботодавця компенсувати працівнику стягнення, пов'язані з військовим обліком. Керівництво підприємства може покрити ці витрати лише за власною ініціативою, оформивши виплату як добровільну матеріальну допомогу, але це не прямий його обов'язок.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що в застосунку "Резерв+" з'явилася нова опція для працівників середньої освіти. Віднедавна шкільні вчителі тепер можуть оформити електронну відстрочку без походів до ТЦК чи ЦНАПів. Сервіс підтверджує право на відстрочку автоматично.

Водночас у транспортній сфері наростає кадровий дефіцит через різницю у квотах бронювання. Міським перевізникам дозволено бронювати лише до половини водіїв, тоді як працівники сміттєвивізних підприємств мають стовідсотковий захист від мобілізації. Народна депутатка Оксана Савчук закликала владу переглянути пріоритети.