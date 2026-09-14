Онлайн-відстрочка для вчителів у Резерв+: покрокова інструкція

Відстрочка для вчителів шкіл. Фото: колаж Новини.LIVE

Застосунок "Резерв+" додав нову функцію для працівників загальної середньої освіти. Вони можуть згенерувати електронну відстрочку без особистих візитів до ТЦК та СП або Центрів надання адміністративних послуг. Схвалення відбувається автоматично після звірки даних щодо посади та робочого навантаження у базах Пенсійного фонду України та системі "АІКОМ".

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Вчителі закладів загальної середньої освіти можуть оформлювати відстрочку без ТЦК та СП

Відповідна опція вже запрацювала у мобільному застосунку "Резерв+". Це звільняє освітян від необхідності витрачати час на збір паперових довідок та фізичне відвідування ЦНАП. Усю рутинну роботу з перевірки інформації виконують електронні алгоритми, які автоматично синхронізуються з базами Пенсійного фонду України та програмно-апаратним комплексом "АІКОМ".

Заявник має відповідати кільком чітким критеріям. Насамперед загальноосвітній навчальний заклад повинен фігурувати як основне місце роботи фахівця. Також посада людини має належати саме до категорії педагогічних працівників. Важливою умовою є наявність робочого навантаження, яке становить не менше ніж 0,75 ставки.

Крім того, інформація про роботодавця у реєстрах ПФУ та системі "АІКОМ" повинна бути ідентичною і не містити жодних розбіжностей. Завантажувати скани чи фотографії будь-яких додаткових документів у додаток не потрібно.

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Як оформити відстрочку через "Резерв+"

Щоб ініціювати процес, користувачу необхідно відкрити "Резерв+", перейти до розділу "Сервіси" та обрати пункт "Запит на відстрочку".

Запит на відстрочку. Фото: скриншот

Далі у запропонованому меню слід натиснути на категорію "Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти". Після цифрової перевірки фінальний результат відобразиться безпосередньо у смартфоні.

Працюєте вчителем, але відстрочку не дають

Якщо ж система відхилить запит, фахівці радять спершу звернути увагу на коректність внесених даних. У такому разі варто перевірити, чи є актуальною інформація щодо обсягу навантаження, місця працевлаштування та конкретної посади у реєстрах "АІКОМ" та Пенсійного фонду.

Новини.LIVE писали про те, що військовозобов'язані чоловіки зобов'язані постійно мати при собі військово-обліковий документ. Ця вимога стосується абсолютно всіх, включно з особами, які оформили офіційне бронювання чи мають законну відстрочку від мобілізації.

Також працевлаштування вчителем у заклад загальної середньої освіти дає законне право на отримання відстрочки навіть у тому випадку, якщо громадянину вже вручили мобілізаційне розпорядження. Щоб уникнути відкриття кримінального провадження чи інших юридичних наслідків за неявку, військовозобов'язаний повинен обов'язково повідомити ТЦК про новий статус і надати підтвердні документи строго до дати явки, зазначеної у повістці.