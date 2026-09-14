Онлайн-отсрочка для учителей в Резерв+: пошаговая инструкция

Отсрочка для школьных учителей. Фото: коллаж Новини.LIVE

Приложение "Резерв+" добавило новую функцию для работников системы общего среднего образования. Они могут оформить электронную отсрочку без личных посещений ТЦК и СП или центров предоставления административных услуг. Утверждение происходит автоматически после сверки данных о должности и рабочей нагрузке в базах Пенсионного фонда Украины и системе "АИКОМ".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Учителя учреждений общего среднего образования могут оформлять отсрочку без посещения ТЦК и СП

Соответствующая опция уже заработала в мобильном приложении «Резерв+». Это избавляет педагогов от необходимости тратить время на сбор бумажных справок и личное посещение ЦНАП. Всю рутинную работу по проверке информации выполняют электронные алгоритмы, которые автоматически синхронизируются с базами Пенсионного фонда Украины и программно-аппаратным комплексом "АИКОМ".

Заявитель должен соответствовать нескольким четким критериям. Прежде всего, общеобразовательное учебное заведение должно фигурировать в качестве основного места работы специалиста. Также должность человека должна относиться именно к категории педагогических работников. Важным условием является наличие рабочей нагрузки, составляющей не менее 0,75 ставки.

Кроме того, информация о работодателе в реестрах ПФУ и системе "АИКОМ" должна быть идентичной и не содержать никаких расхождений. Загружать сканы или фотографии каких-либо дополнительных документов в приложение не требуется.

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Как оформить отсрочку через "Резерв+"

Чтобы инициировать процесс, пользователю необходимо открыть "Резерв+", перейти в раздел «Сервисы» и выбрать пункт "Запрос на отсрочку".

Запрос на отсрочку. Фото: скриншот

Далее в появившемся меню следует нажать на категорию « Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования». После цифровой проверки окончательный результат отобразится непосредственно на смартфоне.

Работаете учителем, но отсрочку не дают

Если же система отклонит запрос, специалисты советуют сначала обратить внимание на правильность введенных данных. В таком случае стоит проверить, актуальна ли информация об объеме нагрузки, месте работы и конкретной должности в реестрах "АИКОМ" и Пенсионного фонда.

Новини.LIVE писали о том, что военнообязанные мужчины обязаны постоянно иметь при себе военно-учетный документ. Это требование касается абсолютно всех, включая лиц, оформивших официальное бронирование или имеющих законную отсрочку от мобилизации.

Также трудоустройство в качестве учителя в учреждении общего среднего образования дает законное право на получение отсрочки даже в том случае, если гражданину уже вручили мобилизационное распоряжение. Чтобы избежать возбуждения уголовного дела или других юридических последствий за неявку, военнообязанный должен обязательно уведомить ТЦК о новом статусе и предоставить подтверждающие документы строго до даты явки, указанной в повестке.