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Главная ТЦК Бронь аннулирована из-за переоформления ООО: грозит ли штраф ТЦК

Бронь аннулирована из-за переоформления ООО: грозит ли штраф ТЦК

Ua ru
18 сентября 2026 21:40
Штраф ТЦК при переоформлении бронирования: разъяснения юристов
Патруль ТЦК и СП, а также оформление документов. Фото: коллаж Новини.LIVE

Граждане не могут быть оштрафованы за временное отсутствие бронирования в период перехода компании на другое ООО, однако несут личную ответственность за игнорирование повесток и нарушение правил учета. Например, за необновление адреса проживания может быть возбуждено административное производство в виде штрафа в размере до 25 500 гривен.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, цитирует Новини.LIVE.

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ТЦК не налагает штрафы за период пребывания без бронирования

Временная утрата отсрочки от мобилизации из-за юридических изменений на предприятии не является правонарушением. Сам по себе период переоформления работника на другое ООО не дает оснований для штрафов, поскольку согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" бронирование является правом работодателя, а не его обязанностью. Однако переходный этап на работе не освобождает военнообязанных от личной ответственности за соблюдение правил учета.

Например, если в этот период выяснится, что гражданин нарушает правила воинского учета, в частности, не обновил личные данные или проигнорировал повестки, то это может обернуться штрафом или уголовным делом.

Согласно постановлению КМУ № 560, отправленная по почте повестка считается надлежащим образом врученной даже в том случае, если письмо возвращается обратно из-за отсутствия лица по указанному адресу. Если гражданин пропустит назначенную дату явки, военкомат может возбудить административное производство и объявить его в розыск.

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Согласно статье 210-1 КоАП, в период действия военного положения игнорирование вызова наказывается штрафом в размере от 8 500 до 25 500 гривен. Кроме того, постановление КМУ № 1487 требует от украинцев становиться на учет в местном ТЦК и обязательно сообщать об изменении фактического места проживания в семидневный срок.

Должен ли начальник на работе покрывать штрафы, наложенные ТЦК на работника

Заставить владельца компании оплатить штраф за задержки при переводе между ООО и оформлении бронирования юридически невозможно. Если так случилось, что в процессе оформления бронирования сотруднику решили выписать штраф, то важно отметить, что ответственность по статье 210-1 КоАП является исключительно личной ответственностью гражданина перед государством.

Действующий Трудовой кодекс Украины не содержит никаких норм, которые обязывали бы бывшего или нового работодателя компенсировать работнику штрафы, связанные с военным учетом. Руководство предприятия может покрыть эти расходы только по собственной инициативе, оформив выплату как добровольную материальную помощь, но это не является его прямой обязанностью.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в приложении "Резерв+" появилась новая опция для работников средней школы. С недавнего времени школьные учителя теперь могут оформить электронную отсрочку без походов в ТЦК или ЦНАПы. Сервис подтверждает право на отсрочку автоматически.

В то же время в транспортной сфере нарастает кадровый дефицит из-за разницы в квотах на отсрочку. Городским перевозчикам разрешено бронировать только до половины водителей, тогда как работники мусоровывозящих предприятий имеют стопроцентную защиту от мобилизации. Народный депутат Оксана Савчук призвала власти пересмотреть приоритеты.

штрафы военный учет ТЦК и СП военнослужащие Бронь от мобилизации
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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