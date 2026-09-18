Штраф ТЦК при переоформлении бронирования: разъяснения юристов

Патруль ТЦК и СП, а также оформление документов. Фото: коллаж Новини.LIVE

Граждане не могут быть оштрафованы за временное отсутствие бронирования в период перехода компании на другое ООО, однако несут личную ответственность за игнорирование повесток и нарушение правил учета. Например, за необновление адреса проживания может быть возбуждено административное производство в виде штрафа в размере до 25 500 гривен.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, цитирует Новини.LIVE.

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ТЦК не налагает штрафы за период пребывания без бронирования

Временная утрата отсрочки от мобилизации из-за юридических изменений на предприятии не является правонарушением. Сам по себе период переоформления работника на другое ООО не дает оснований для штрафов, поскольку согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" бронирование является правом работодателя, а не его обязанностью. Однако переходный этап на работе не освобождает военнообязанных от личной ответственности за соблюдение правил учета.

Например, если в этот период выяснится, что гражданин нарушает правила воинского учета, в частности, не обновил личные данные или проигнорировал повестки, то это может обернуться штрафом или уголовным делом.

Согласно постановлению КМУ № 560, отправленная по почте повестка считается надлежащим образом врученной даже в том случае, если письмо возвращается обратно из-за отсутствия лица по указанному адресу. Если гражданин пропустит назначенную дату явки, военкомат может возбудить административное производство и объявить его в розыск.

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Согласно статье 210-1 КоАП, в период действия военного положения игнорирование вызова наказывается штрафом в размере от 8 500 до 25 500 гривен. Кроме того, постановление КМУ № 1487 требует от украинцев становиться на учет в местном ТЦК и обязательно сообщать об изменении фактического места проживания в семидневный срок.

Должен ли начальник на работе покрывать штрафы, наложенные ТЦК на работника

Заставить владельца компании оплатить штраф за задержки при переводе между ООО и оформлении бронирования юридически невозможно. Если так случилось, что в процессе оформления бронирования сотруднику решили выписать штраф, то важно отметить, что ответственность по статье 210-1 КоАП является исключительно личной ответственностью гражданина перед государством.

Действующий Трудовой кодекс Украины не содержит никаких норм, которые обязывали бы бывшего или нового работодателя компенсировать работнику штрафы, связанные с военным учетом. Руководство предприятия может покрыть эти расходы только по собственной инициативе, оформив выплату как добровольную материальную помощь, но это не является его прямой обязанностью.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в приложении "Резерв+" появилась новая опция для работников средней школы. С недавнего времени школьные учителя теперь могут оформить электронную отсрочку без походов в ТЦК или ЦНАПы. Сервис подтверждает право на отсрочку автоматически.

В то же время в транспортной сфере нарастает кадровый дефицит из-за разницы в квотах на отсрочку. Городским перевозчикам разрешено бронировать только до половины водителей, тогда как работники мусоровывозящих предприятий имеют стопроцентную защиту от мобилизации. Народный депутат Оксана Савчук призвала власти пересмотреть приоритеты.