Як правильно повідомити військкомат про відстрочку поштою

Працівник ТЦК та СП спілкується з чоловіком. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Оформлена відстрочка від мобілізації не дає права ігнорувати вже отриману бойову повістку, якщо її видали раніше, аніж дали відтермінування від служби. Військовозобов'язаний мусить повідомити ТЦК про зміну свого статусу, щоб уникнути непорозумінь під час призову.

Про це йдеться у "Судово-юридичній газеті", передає Новини.LIVE.

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Що робити при бойовій повістці і відстрочці одночасно

Працевлаштування на педагогічну посаду в закладі освіти чи інші законні підстави для відстрочки повністю захищають громадянина від призову, навіть якщо на руках уже є бойова повістка. Однак наявність такого права не означає автоматичного, що більше в не треба йти до ТЦК або комунікувати з установою.

Не варто ігнорувати бойову повістку, бо ТЦК та СП не дізнається про зміну статусу військовозобов'язаного без його безпосередньої участі.

Оптимально у такій ситуації відвідати особисто ТЦК та СП саме в ту дату, яка вказана у повістці. Це дозволяє швидко оновити дані та уникнути будь-яких непорозумінь із військовим відомством.

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Якщо ж людина не може прийти особисто, проблему можна вирішити дистанційно. Для цього необхідно скласти письмове звернення та відправити його поштою. У тексті листа слід чітко зазначити, що громадянин не з'явився за викликом через наявність законного права на відстрочку.

Щоб підтвердити свої слова, до поштового відправлення треба додати відповідний пакет паперів. Юристи радять вкласти копію самої бойової повістки та офіційний документ, що підтверджує підставу для відстрочки. Також до листа варто додати роздрукований витяг із державного застосунку "Резерв+", якщо в ньому вже відображається чинне право на відстрочку. Такий алгоритм дій гарантовано проінформує військкомат про нові обставини.

Новини.LIVE писали також про те, що українці нерідко отримують безпідставні відмови у відстрочці. Не знаючи законів, люди часто або одразу йдуть служити, або починають ховатися від повісток, хоча насправді незаконну відмову військкомату можна успішно оскаржити і все ж вибити своє законне право.

Якщо ж взагалі ігнорувати повістки та вимоги ТЦК, можна тимчасово втратити можливість сідати за кермо. Проте самі військкомати забрати права не мають права, адже вони лише подають позов, а остаточну крапку в цьому питанні ставить виключно суд.