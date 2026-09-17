Как правильно уведомить военкомат об отсрочке по почте

Сотрудник ТЦК и СП беседует с мужчиной. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Оформленная отсрочка от мобилизации не дает права игнорировать уже полученную боевую повестку, если она была выдана раньше, чем была предоставлена отсрочка от службы. Военнообязанный должен уведомить ТЦК об изменении своего статуса, чтобы избежать недоразумений во время призыва.

Об этом говорится в "Судебно-юридической газете", передает Новини.LIVE.

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Что делать при одновременном наличии боевой повестки и отсрочки

Трудоустройство на педагогическую должность в учебном заведении или другие законные основания для отсрочки полностью защищают гражданина от призыва, даже если на руках уже есть боевая повестка. Однако наличие такого права не означает, что больше не нужно обращаться в ТЦК или связываться с этим учреждением.

Не стоит игнорировать призывную повестку, так как ТЦК и СП не узнают об изменении статуса военнообязанного без его непосредственного участия.

Оптимально в такой ситуации лично посетить ТЦК и СП именно в тот день, который указан в повестке. Это позволяет быстро обновить данные и избежать любых недоразумений с военным ведомством.

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Если же человек не может прийти лично, проблему можно решить дистанционно. Для этого необходимо составить письменное обращение и отправить его по почте. В тексте письма следует четко указать, что гражданин не явился по вызову в связи с наличием законного права на отсрочку.

Чтобы подтвердить свои слова, к почтовому отправлению нужно приложить соответствующий пакет документов. Юристы советуют вложить копию самой боевой повестки и официальный документ, подтверждающий основание для отсрочки. Также к письму стоит приложить распечатанную выписку из государственного приложения "Резерв+", если в ней уже отображается действующее право на отсрочку. Такой алгоритм действий гарантированно проинформирует военкомат о новых обстоятельствах.

Новини.LIVE также писали о том, что украинцы нередко получают необоснованные отказы в отсрочке. Не зная законов, люди часто либо сразу идут служить, либо начинают скрываться от повесток, хотя на самом деле незаконный отказ военкомата можно успешно обжаловать и все же отстоять свое законное право.

Если же вообще игнорировать повестки и требования ТЦК, можно временно лишиться возможности садиться за руль. Однако сами военкоматы не имеют права отбирать права, ведь они лишь подают иск, а окончательную точку в этом вопросе ставит исключительно суд.