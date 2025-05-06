Житомирський ТЦК пояснив витік відео з наради

Службова нарада. Фото: скриншот

У мережі з'явилося відео внутрішньої наради Житомирського обласного ТЦК, на якому обговорювалися способи проведення мобілізаційних заходів. У Житомирському ТЦК ж заявили, що це все хакерська атака, але водночас там пообіцяли провести перевірку.

На скандальний відеозапис відреагували у пресслужбі Житомирського ОТЦК та СП.

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Публікація запису викликала хвилю обурення в соцмережах. Зокрема, на записі один із чоловіків пропонує шукати власників зброї, студентів без права на відстрочку або з ризиком відрахування, а також купувати автомобілі через сайти оголошень у чоловіків, щоб згодом передати їх до військкомату для подальшої мобілізації.

У відповідь на це Житомирський ТЦК та СП оприлюднив офіційну заяву, в якій зазначив, що поширення відео стало наслідком цілеспрямованої кібератаки.

У ТЦК наголосили, що витік запису є частиною інформаційної спецоперації, спрямованої на дискредитацію діяльності ТЦК та маніпулювання громадською думкою. За їхніми словами, хакери проникли в інформаційні системи, отримали доступ до службового відео й поширили його з провокативною метою — викликати недовіру до законності дій установи та дестабілізувати ситуацію в суспільстві.

У ТЦК підкреслили, що їхня діяльність здійснюється виключно в межах чинного законодавства. Як стверджують у центрі, на самій нараді чітко наголошувалося на необхідності дотримання законних процедур. Зараз триває службова перевірка, також залучені фахівці з кібербезпеки для аналізу інциденту та відновлення захисту інформаційних систем.

Заява Житомирського ОТЦК та СП. Фото: скриншот

"Наголошуємо: територіальні центри комплектування та соціальної підтримки діють виключно в межах чинного законодавства України та у спосіб, передбачений законом. На цьому чітко наголошувалося й під час службової наради", — повідомили в заяві представники ТЦК та СП.

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