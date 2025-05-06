Житомирский ТЦК объяснил утечку видео с совещания

Служебное совещание. Фото: скриншот

В сети появилось видео внутреннего совещания Житомирского областного ТЦК, на котором обсуждались способы проведения мобилизационных мероприятий. В Житомирском ТЦК же заявили, что это все хакерская атака, но в то же время там пообещали провести проверку.

На скандальную видеозапись отреагировали в пресс-службе Житомирского ОТЦК и СП.

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Публикация записи вызвала волну возмущения в соцсетях. В частности, на записи один из мужчин предлагает искать владельцев оружия, студентов без права на отсрочку или с риском отчисления, а также покупать автомобили через сайты объявлений у мужчин, чтобы впоследствии передать их в военкомат для дальнейшей мобилизации.

В ответ на это Житомирский ТЦК и СП обнародовал официальное заявление, в котором отметил, что распространение видео стало следствием целенаправленной кибератаки.

В ТЦК отметили, что утечка записи является частью информационной спецоперации, направленной на дискредитацию деятельности ТЦК и манипулирование общественным мнением. По их словам, хакеры проникли в информационные системы, получили доступ к служебному видео и распространили его с провокационной целью — вызвать недоверие к законности действий учреждения и дестабилизировать ситуацию в обществе.

В ТЦК подчеркнули, что их деятельность осуществляется исключительно в рамках действующего законодательства. Как утверждают в центре, на самом совещании четко подчеркивалась необходимость соблюдения законных процедур. Сейчас идет служебная проверка, также привлечены специалисты по кибербезопасности для анализа инцидента и восстановления защиты информационных систем.

Заявление Житомирского ОТЦК и СП. Фото: скриншот

"Подчеркиваем: территориальные центры комплектования и социальной поддержки действуют исключительно в рамках действующего законодательства Украины и способом, предусмотренным законом. Это четко подчеркивалось и во время служебного совещания", — сообщили в заявлении представители ТЦК и СП.

Напомним, адвокат объяснил, как наказываются работники ТЦК за превышение служебных полномочий.

Также в Одесском ТЦК и СП прокомментировали скандал с задержанием мужчины, который якобы был многодетным отцом.