Чоловік підробив військовий квиток у Кам’янці-Подільському – суд виніс вирок

Військовослужбовець тримає посвідчення в руках. Фото: УНІАН

У Хмельницькій області судили чоловіка, який користувався підробленим військовим посвідченням, щоб його не мобілізували до Збройних сил України. Його оштрафували.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Як встановило слідство, обвинувачений, бувши військовозобов’язаним, вирішив отримати фіктивний документ, що підтверджував би його непридатність до військової служби.

Для цього він звернувся до невстановленої особи, яка виготовила йому підроблене тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Документ містив неправдиві дані, засвідчені підписом неіснуючого співробітника військкомату та гербовою печаткою, яка не перебувала у користуванні офіційних органів.

Чоловік використав цей фальшивий документ 19 червня 2024 року, пред’явивши його працівникам Кам’янець-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦКСП). У результаті було відкрито кримінальне провадження за частинами 3 та 4 статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення та використання підроблених документів).

Обвинувачений повністю визнав свою вину та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Відповідно до рішення суду, йому призначено штраф у розмірі 6035 гривень.

Речові докази у справі, включаючи підроблене посвідчення, залишаться у матеріалах кримінального провадження. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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