Мужчина подделал военный билет в Каменце-Подольском - суд вынес приговор

Военнослужащий держит удостоверение в руках. Фото: УНИАН

В Хмельницкой области судили мужчину, который пользовался поддельным военным удостоверением, чтобы его не мобилизовали в Вооруженные силы Украины. Его оштрафовали.

Об этом говорится в судебном приговоре, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Мужчина воспользовался услугами по изготовлению фальшивых документов

Как установило следствие, обвиняемый, будучи военнообязанным, решил получить фиктивный документ, который подтверждал бы его непригодность к военной службе.

Для этого он обратился к неустановленному лицу, которое изготовило ему поддельное временное удостоверение военнообязанного. Документ содержал ложные данные, заверенные подписью несуществующего сотрудника военкомата и гербовой печатью, которая не находилась в пользовании официальных органов.

Мужчина использовал этот фальшивый документ 19 июня 2024 года, предъявив его работникам Каменец-Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦКСП). В результате было открыто уголовное производство по частям 3 и 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка и использование поддельных документов).

Обвиняемый полностью признал свою вину и заключил соглашение о признании вины с прокурором. Согласно решению суда, ему назначен штраф в размере 6035 гривен.

Вещественные доказательства по делу, включая поддельное удостоверение, останутся в материалах уголовного производства. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, в Житомирской области суд наказал мужчину, который не явился по повестке в ТЦК.

А в Ивано-Франковской области наказали мужчину, который украл лампадку с Аллеи Героев.