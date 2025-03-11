Мужчина подделал военный билет в Каменце-Подольском - суд вынес приговор

Житель Хмельницкой области подделал военный билет — его судили
В Хмельницкой области судили мужчину, который пользовался поддельным военным удостоверением, чтобы его не мобилизовали в Вооруженные силы Украины. Его оштрафовали.
Об этом говорится в судебном приговоре, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.
Мужчина воспользовался услугами по изготовлению фальшивых документов
Как установило следствие, обвиняемый, будучи военнообязанным, решил получить фиктивный документ, который подтверждал бы его непригодность к военной службе.
Для этого он обратился к неустановленному лицу, которое изготовило ему поддельное временное удостоверение военнообязанного. Документ содержал ложные данные, заверенные подписью несуществующего сотрудника военкомата и гербовой печатью, которая не находилась в пользовании официальных органов.
Мужчина использовал этот фальшивый документ 19 июня 2024 года, предъявив его работникам Каменец-Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦКСП). В результате было открыто уголовное производство по частям 3 и 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка и использование поддельных документов).
Обвиняемый полностью признал свою вину и заключил соглашение о признании вины с прокурором. Согласно решению суда, ему назначен штраф в размере 6035 гривен.
Вещественные доказательства по делу, включая поддельное удостоверение, останутся в материалах уголовного производства. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
Напомним, в Житомирской области суд наказал мужчину, который не явился по повестке в ТЦК.
А в Ивано-Франковской области наказали мужчину, который украл лампадку с Аллеи Героев.
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