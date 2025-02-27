Житель Черкащини ухилився від мобілізації — що вирішив суд

Молоток судді. Фото: скриншот

У Черкаській області чоловіка засудили до трьох років ув’язнення за ухилення від мобілізації. У суді він пояснив свої дії тим, що не вважає, ніби в Україні триває війна.

Про це йдеться у вироку Кам`янського районного суду Черкаської області.

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Деталі справи

За даними суду, у квітні 2023 року чоловіка направили до навчального центру, але через погіршення самопочуття його повернули до ТЦК. Пізніше він отримав повторну повістку, однак ухилився від мобілізації.

Під час судового засідання житель Черкащини не визнав провини, хоча підтвердив, що не з’явився до ТЦК. Він заявив, що "нікому нічого не винен" і не вважає вторгнення РФ в Україну війною. Також зазначив, що доглядає за матір’ю, оскільки його брат перебував у лавах ЗСУ. Додатково пояснив, що брат втік з військової служби та наразі проживає вдома разом із матір’ю.

Представник ТЦК розповів, що чоловіка направили до навчального центру, звідки він повернувся, заявивши, що його не прийняли за станом здоров’я. Йому видали ще одну повістку на кінець квітня 2023 року, але він не з’явився. На початку червня того ж року обвинувачений сам прийшов до ТЦК, пояснивши відсутність хворобою, отримав нову повістку, проте знову її проігнорував.

Перебуваючи в селі Райгород, свідок разом із майором відвідали обвинуваченого, який під час розмови заявив, що готовий отримувати повістки, але відмовився з’являтися до ТЦК. Інший військовий зазначив, що обвинувачений був мотивований і готовий до боротьби під час отримання першої бойової повістки. Однак після направлення до навчального центру він повернувся і заявив, що хворий на туберкульоз, але не надав жодних підтверджувальних документів.

Що вирішив суд

Суд встановив, що житель Черкащини є внутрішньо переміщеною особою та зловживає алкоголем.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ст. 336. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харківській області суд розглянув справу щодо штрафу від ТЦК. На чоловіка наклали штраф у розмірі 17 тис. грн нібито через неявку за повісткою.

Також у Миколаївській області судили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Він пояснив у суді, що не прийшов до ТЦК через борги та безробіття.