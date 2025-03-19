На Миколаївщині жінку ошукали шахраї обіцяючи їй врятувати сина від ТЦК

Літня жінка та телефонні шахраї. Ілюстративне фото: pexels.com

Шахраї намагаються нажитись на будь-якій гострій темі у суспільстві й ошукують довірливих громадян. У Миколаєві жінку ошукали шахраї на півмільйона гривень, обіцяючи врятувати її сина від ТЦК.

Про такий випадок інформує Нацполіція Миколаївщини.

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Потерпіла розповіла поліцейським, що переглядала в інтернеті ролики про юридичний захист від ТЦК. В коментарях вона вирішила попросити про допомогу стосовно її військовозобов'язаного сина. Через деякий час жінці стали активно дзвонити "правозахисники".

Жінка погодилася на пропозицію спочатку одного "фахівця", а згодом коли той перестав виходити на зв’язок, і іншого. Задля допомоги синові жінка перерахувала на рахунки зловмисників 495 тисяч гривень.

За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження і закликають громадян, бути пильними під час спілкування в соціальних мережах.

Нагадаємо, житель Закарпаття, який опікувався хворою матір’ю, намагався отримати відстрочку від мобілізації. Однак ТЦК відмовив і мобілізував його, після чого чоловік звернувся до суду.

Також у Львівській області чоловік відмовився від отримання повістки. Через це він отримав покарання за рішенням суду.