На Николаевщине женщину обманули мошенники обещая ей спасти сына от ТЦК

Пожилая женщина и телефонные мошенники. Иллюстративное фото: pexels.com

Мошенники пытаются нажиться на любой острой теме в обществе и обманывают доверчивых граждан. В Николаеве женщину обманули мошенники на полмиллиона гривен, обещая спасти ее сына от ТЦК.

О таком случае информирует Нацполиция Николаевщины.

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Потерпевшая рассказала полицейским, что просматривала в интернете ролики о юридической защите от ТЦК. В комментариях она решила попросить о помощи в отношении ее военнообязанного сына. Через некоторое время женщине стали активно звонить "правозащитники".

Женщина согласилась на предложение сначала одного "специалиста", а впоследствии когда тот перестал выходить на связь, и другого. Для помощи сыну женщина перечислила на счета злоумышленников 495 тысяч гривен.

По данному факту следователи полиции начали уголовное производство и призывают граждан быть бдительными во время общения в социальных сетях.

Напомним, житель Закарпатья, который занимался больной матерью, пытался получить отсрочку от мобилизации. Однако ТЦК отказал и мобилизовал его, после чего мужчина обратился в суд.

Также во Львовской области мужчина отказался от получения повестки. Из-за этого он получил наказание по решению суда.