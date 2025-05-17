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Головна ТЦК Жінка-фельдшер — реєстрація в "Резерв+" чи візит до ТЦК

Жінка-фельдшер — реєстрація в "Резерв+" чи візит до ТЦК

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Дата публікації: 17 травня 2025 06:30
Військовий облік жінок-фельдшерів - чи треба відвідувати ТЦК
Українська фельдшерка. Фото: "АрміяInform"

Громадянка, яка працює фельдшеркою, повинна перебувати на військовому обліку. Але вона може обійтись без застосунку "Резерв+", їй достатньо буде відвідати територіальний центр комплектування.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Коли "Резерв+" не обов’язковий

До юристів звернулася громадянка, яка працює фельдшеркою. Жінка поцікавилася, чи потрібно їй встановлювати застосунок "Резерв+".

Громадянка додала, що вона раніше вже оновлювала дані у територіальному центрі комплектування.

Адвокат Юрій Айвазян запевнив, що у такій ситуації їй достатньо візиту до територіального центру комплектування.

"Ні, Ви не зобов'язані встановлювати застосунок "Резерв+" та оновлювати дані, оскільки оновили останні відповідно до вимог законодавства у встановлені строки в ТЦК", — підкреслив у відповіді Айвазян.

Які дані треба оновлювати жінкам-фельдшеркам

Юрист Владислав Дерій пояснив, коли, можливо, застосунок "Резерв+" і стане у нагоді громадянці, яка має медичну професію і має перебувати на військовому обліку.

"Оновлювати дані потрібно лише в разі зміни сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), номерів засобів зв’язку та адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти), освіти, місця роботи, посади", — наголосив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто із українських жінок має стати на військовий облік  у 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може жінка з медичною освітою ігнорувати повідомлення ТЦК.

жінки військовий облік ТЦК та СП резерв жінки на війні
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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