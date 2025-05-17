Військовий облік жінок-фельдшерів - чи треба відвідувати ТЦК

Жінка-фельдшер — реєстрація в "Резерв+" чи візит до ТЦК
Громадянка, яка працює фельдшеркою, повинна перебувати на військовому обліку. Але вона може обійтись без застосунку "Резерв+", їй достатньо буде відвідати територіальний центр комплектування.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Коли "Резерв+" не обов’язковий
До юристів звернулася громадянка, яка працює фельдшеркою. Жінка поцікавилася, чи потрібно їй встановлювати застосунок "Резерв+".
Громадянка додала, що вона раніше вже оновлювала дані у територіальному центрі комплектування.
Адвокат Юрій Айвазян запевнив, що у такій ситуації їй достатньо візиту до територіального центру комплектування.
"Ні, Ви не зобов'язані встановлювати застосунок "Резерв+" та оновлювати дані, оскільки оновили останні відповідно до вимог законодавства у встановлені строки в ТЦК", — підкреслив у відповіді Айвазян.
Які дані треба оновлювати жінкам-фельдшеркам
Юрист Владислав Дерій пояснив, коли, можливо, застосунок "Резерв+" і стане у нагоді громадянці, яка має медичну професію і має перебувати на військовому обліку.
"Оновлювати дані потрібно лише в разі зміни сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), номерів засобів зв’язку та адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти), освіти, місця роботи, посади", — наголосив Дерій.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто із українських жінок має стати на військовий облік у 2025 році.
Додамо, ми повідомляли про те, чи може жінка з медичною освітою ігнорувати повідомлення ТЦК.
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