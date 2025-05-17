Воинский учет женщин-фельдшеров - надо ли посещать ТЦК

Украинская фельдшерка. Фото: "АрміяInform"

Гражданка, которая работает фельдшером, должна находиться на воинском учете. Но она может обойтись без приложения "Резерв+", ей достаточно будет посетить территориальный центр комплектования.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Когда "Резерв+" не обязателен

К юристам обратилась гражданка, которая работает фельдшером. Женщина поинтересовалась, нужно ли ей устанавливать приложение "Резерв+".

Гражданка добавила, что она ранее уже обновляла данные в территориальном центре комплектования.

Адвокат Юрий Айвазян заверил, что в такой ситуации ей достаточно визита в территориальный центр комплектования.

"Нет, Вы не обязаны устанавливать приложение "Резерв+" и обновлять данные, поскольку обновили последние в соответствии с требованиями законодательства в установленные сроки в ТЦК", — подчеркнул в ответе Айвазян.

Какие данные надо обновлять женщинам-фельдшерам

Юрист Владислав Дерий объяснил, когда, возможно, приложение "Резерв+" и пригодится гражданке, которая имеет медицинскую профессию и должна находиться на воинском учете.

"Обновлять данные нужно только в случае изменения семейного положения, состояния здоровья, адреса места жительства (пребывания), номеров средств связи и адреса электронной почты (при наличии электронной почты), образования, места работы, должности", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из украинских женщин должен стать на воинский учет в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, может ли женщина с медицинским образованием игнорировать сообщения ТЦК.