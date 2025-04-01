У Кіровоградській області чоловіка засудили за ухилення від мобілізації

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Один із судів Кіровоградщини виніс вирок місцевому мешканцю, який не з’явився за повісткою до територіального центру комплектування і соціальної підтримки для проходження військової служби попри відсутність законних підстав для відстрочки. У суді чоловік заявив, що не міг піти служити, бо має на утриманні доньку з важкою хворобою.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловік двічі не з'явився до ТЦК на вимогу за повісткою

За матеріалами справи, обвинувачений є мешканцем села Ульянівка. Він був двічі особисто попереджений про відповідальність за ухилення від призову та отримував під підпис повістки про явку, однак у визначені дати 9 і 21 серпня 2024 року до територіального центру комплектування він так і не прибув. Поважних причин своєї відсутності в ТЦК чоловік не повідомив.

Під час судового засідання чоловік визнав провину. Він пояснив, що має на утриманні двох малолітніх дітей, одна з яких потребує медичного догляду через вади розвитку, а його співмешканка не працює. За його словами, відсутність іншого доходу стала причиною неявки до ТЦК. Засуджений запевнив, що не мав наміру ухилятися, шкодує про вчинене та готовий стати до лав оборони після розгляду справи.

Суд врахував ці обставини, а також щире каяття, позитивну характеристику з місця проживання та те, що чоловік раніше не судимий. Суддя оголосив вирок, призначивши покарання у вигляді умовного терміну з іспитовим строком на два роки.

Протягом цього періоду чоловік зобов'язаний з’являтися для реєстрації до органів пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без погодження.

Нагадаємо, у Львові судили військовослужбовця, який пішов у СЗЧ і перебував поза межами військової частини понад рік.

Також на Вінниччині судили офіцера ТЦК, який провалив план мобілізації. У суді він назвав причину, чому не зміг мобілізувати потрібну кількість осіб.