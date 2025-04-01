В Кировоградской области мужчину осудили за уклонение от мобилизации

Судейский молоток. Фото: Freepik

Один из судов Кировоградщины вынес приговор местному жителю, который не явился по повестке в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения военной службы несмотря на отсутствие законных оснований для отсрочки. В суде мужчина заявил, что не мог пойти служить, потому что имеет на иждивении дочь с тяжелой болезнью.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Мужчина дважды не явился в ТЦК по требованию по повестке

По материалам дела, обвиняемый является жителем села Ульяновка. Он был дважды лично предупрежден об ответственности за уклонение от призыва и получал под подпись повестки о явке, однако в определенные даты 9 и 21 августа 2024 года в территориальный центр комплектования он так и не прибыл. Уважительных причин своего отсутствия в ТЦК мужчина не сообщил.

Во время судебного заседания мужчина признал вину. Он пояснил, что имеет на иждивении двух малолетних детей, один из которых нуждается в медицинском уходе из-за пороков развития, а его сожительница не работает. По его словам, отсутствие другого дохода стало причиной неявки в ТЦК. Осужденный заверил, что не намеревался уклоняться, сожалеет о содеянном и готов стать в ряды обороны после рассмотрения дела.

Суд учел эти обстоятельства, а также искреннее раскаяние, положительную характеристику с места жительства и то, что мужчина ранее не судим. Судья огласил приговор, назначив условное наказание с испытательным сроком на два года.

В течение этого периода мужчина обязан появляться для регистрации в органы пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за пределы Украины без согласования.

Напомним, во Львове судили военнослужащего, который ушел в СЗЧ и находился за пределами воинской части более года.

Также в Винницкой области судили офицера ТЦК, который провалил план мобилизации. В суде он назвал причину, почему не смог мобилизовать нужное количество человек.