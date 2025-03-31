Суд виправдав офіцера ТЦК за невиконання мобілізаційного плану

Молоток судді. Фото: Freepik

На Вінниччині суд виніс вирок начальнику відділення рекрутингу та комплектування одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Його звинувачували в недбалому ставленні до служби через невиконання плану мобілізації.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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В ТЦК планували мобілізувати 40 осіб, але змогли набрати лише 10

Як з’ясувалося під час розгляду справи, у січні 2025 року офіцер мав мобілізувати 40 осіб, однак фактично призвали лише 10 — тобто 25% від запланованого обсягу. Керівництво ТЦК та спеціалізована військова прокуратура вважали, що підполковник не забезпечив ефективної співпраці з органами місцевої влади, поліцією та СБУ, через що оповіщення населення про виклики до ТЦК було недостатньо результативним.

Втім, обвинувачений провини не визнав і пояснив, що у ввіреному йому районі фактично не залишилось придатних для служби осіб. За його словами, значна частина військовозобов’язаних або перебуває за кордоном, або переховується, або має офіційне бронювання на підприємствах, серйозні захворювання чи перевищує граничний вік мобілізації. Крім того, він зазначив, що військові частини нерідко відмовляються приймати чоловіків старшого віку або з хронічними хворобами.

Суд виправдав обвинуваченого начальника ТЦК

У суді підтвердили, що у 2024 році понад 500 осіб у районі були оголошені в розшук через ухилення від військового обліку, а спільні рейди ТЦК та поліції не дали очікуваного результату. Обвинувачений також неодноразово інформував обласне командування про дефіцит людських ресурсів для виконання плану.

Суд дійшов висновку, що офіцер вжив усіх можливих заходів у ситуації, що склалась, і об’єктивно не мав змоги забезпечити виконання завдання у повному обсязі. У зв’язку з цим його було повністю виправдано.

Нагадаємо, у Хмельницькому судили чоловіка, який не мобілізувався з нагоди помилки у ТЦК.

А у Кропивницькому суд поставив крапку у справі щодо чоловіка, який за хабар зробив знайомому фіктивну довідку ВЛК.