Суд оправдал офицера ТЦК за невыполнение мобилизационного плана

Молоток судьи. Фото: Freepik

В Винницкой области суд вынес приговор начальнику отделения рекрутинга и комплектования одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Его обвиняли в халатном отношении к службе из-за невыполнения плана мобилизации.

Об этом говорится в судебном приговоре, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

В ТЦК планировали мобилизовать 40 человек, но смогли набрать только 10

Как выяснилось при рассмотрении дела, в январе 2025 года офицер должен был мобилизовать 40 человек, однако фактически призвали только 10 - то есть 25% от запланированного объема. Руководство ТЦК и специализированная военная прокуратура считали, что подполковник не обеспечил эффективного сотрудничества с органами местной власти, полицией и СБУ, из-за чего оповещение населения о вызовах в ТЦК было недостаточно результативным.

Впрочем, обвиняемый вины не признал и пояснил, что во вверенном ему районе фактически не осталось пригодных для службы лиц. По его словам, значительная часть военнообязанных или находится за границей, или скрывается, или имеет официальное бронирование на предприятиях, серьезные заболевания или превышает предельный возраст мобилизации. Кроме того, он отметил, что воинские части нередко отказываются принимать мужчин старшего возраста или с хроническими болезнями.

Суд оправдал обвиняемого начальника ТЦК

В суде подтвердили, что в 2024 году более 500 человек в районе были объявлены в розыск из-за уклонения от воинского учета, а совместные рейды ТЦК и полиции не дали ожидаемого результата. Обвиняемый также неоднократно информировал областное командование о дефиците человеческих ресурсов для выполнения плана.

Суд пришел к выводу, что офицер принял все возможные меры в сложившейся ситуации и объективно не имел возможности обеспечить выполнение задачи в полном объеме. В связи с этим он был полностью оправдан.

Напомним, в Хмельницком судили мужчину, который не мобилизовался из-за ошибки в ТЦК.

А в Кропивницком суд поставил точку в деле в отношении мужчины, который за взятку сделал знакомому фиктивную справку ВВК.