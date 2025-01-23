Як отримати приписний при бронювання без ВЛк - коли це можливо

Громадянин України з військово-обліковим документом. Фото: enovosty.com

Після досягнення мобілізаційного віку (25 років) призовник повинен замінити своє приписне посвідчення на новий військово-обліковий документ. Для цього він обов’язково мусить пройти військово-лікарську комісію.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи питання громадянина про те, як йому отримати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного замість приписного посвідчення, наголосив, що для цього обов’язково треба пройти військово-лікарську комісію.

"ТЦК не видасть Вам новий ВОД без проходження ВЛК", — запевнив юрист.

Це стосується навіть тих громадян, які мають на роботі бронювання.

Штрафи можливі

Щодо штрафів за не пройдену військово-лікарську комісію, підкреслив Айвазян, то існує така імовірність.

"Можливо, залежить від ТЦК. Але Ви матимете право такий штраф оскаржити", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про усі підстави для заміни військово-облікового документа.

Також ми повідомляли про те, як саме відбувається заміна військово-облікового документа.