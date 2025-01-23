Как получить приписной при бронировании без ВВК - когда это возможно

Гражданин Украины с военно-учетным документом. Фото: enovosty.com

После достижения мобилизационного возраста (25 лет) призывник должен заменить свое приписное удостоверение на новый военно-учетный документ. Для этого он обязательно должен пройти военно-врачебную комиссию.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Новый ВУД — только через ВВК

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя вопрос гражданина о том, как ему получить временное удостоверение военнообязанного вместо приписного удостоверения, отметил, что для этого обязательно надо пройти военно-врачебную комиссию.

"ТЦК не выдаст Вам новый ВУД без прохождения ВВК", — заверил юрист.

Это касается даже тех граждан, которые имеют на работе бронирование.

Штрафы возможны

Что касается штрафов за не пройденную военно-врачебную комиссию, подчеркнул Айвазян, то существует такая вероятность..

Позможно, зависит от ТЦК. Но Вы будете иметь право такой штраф обжаловать", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о всех основаниях для замены военно-учетного документа.

Также мы сообщали о том, как именно происходит замена военно-учетного документа.