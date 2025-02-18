Заміна військово-облікових документів - терміни заміни в ТЦК

Отримання документів у ТЦК. Фото: Хмельницька міська рада

Видати новий військово-обліковий документ територіальний центр комплектування має протягом п’яти днів після подачі заяви. Якщо цього не було зроблено, громадянин може подати скаргу до обласного ТЦК чи в Міністерство оборони.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Після досягнення мобілізаційного віку військовозобов’язаний громадянин має замінити свій перший військово-обліковий документ, приписне посвідчення, на актуальний ВОД — тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

"ВОД на бланку Вам повинні були видати упродовж п’яти днів після подання заяви", — пояснив громадянину, який розповів, що уже чотири місяці не може отримати новий військово-обліковий документ, адвокат Юрій Айвазян.

Куди звертатися, якщо ТЦК не видає документи

Юрист також підказав громадянину, що йому варто зробити у ситуації, що склалася.

"Звертайтеся зі скаргою до обласного ТЦК та Міністерства оборони України", — порадив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке приписне посвідчення та хто з українців повинен негайно його отримати.

Додамо, ми повідомляли про те, яке покарання очікує на громадянина за протерміноване приписне посвідчення.