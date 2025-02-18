Замена военно-учетных документов - сроки замены в ТЦК

Замена приписного на ВУД — сколько времени есть у ТЦК
Выдать новый военно-учетный документ территориальный центр комплектования должен в течение пяти дней после подачи заявления. Если этого не было сделано, гражданин может подать жалобу в областной ТЦК или в Министерство обороны.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Замена одного ВУД на другой
После достижения мобилизационного возраста военнообязанный гражданин должен заменить свой первый военно-учетный документ, приписное удостоверение, на актуальный ВУД — временное удостоверение военнообязанного.
"ВУД на бланке Вам должны были выдать в течение пяти дней после подачи заявления", — пояснил гражданину, который рассказал, что уже четыре месяца не может получить новый военно-учетный документ, адвокат Юрий Айвазян.
Куда обращаться, если ТЦК не выдает документы
Юрист также подсказал гражданину, что ему стоит сделать в сложившейся ситуации.
"Обращайтесь с жалобой в областной ТЦК и Министерство обороны Украины", — посоветовал Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, что такое приписное удостоверение и кто из украинцев должен немедленно его получить.
Добавим, мы сообщали о том, какое наказание ожидает гражданина за просроченное приписное удостоверение.
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