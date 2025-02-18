Замена военно-учетных документов - сроки замены в ТЦК

Получение документов в ТЦК. Фото: Хмельницкий городской совет

Выдать новый военно-учетный документ территориальный центр комплектования должен в течение пяти дней после подачи заявления. Если этого не было сделано, гражданин может подать жалобу в областной ТЦК или в Министерство обороны.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Замена одного ВУД на другой

После достижения мобилизационного возраста военнообязанный гражданин должен заменить свой первый военно-учетный документ, приписное удостоверение, на актуальный ВУД — временное удостоверение военнообязанного.

"ВУД на бланке Вам должны были выдать в течение пяти дней после подачи заявления", — пояснил гражданину, который рассказал, что уже четыре месяца не может получить новый военно-учетный документ, адвокат Юрий Айвазян.

Куда обращаться, если ТЦК не выдает документы

Юрист также подсказал гражданину, что ему стоит сделать в сложившейся ситуации.

"Обращайтесь с жалобой в областной ТЦК и Министерство обороны Украины", — посоветовал Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое приписное удостоверение и кто из украинцев должен немедленно его получить.

Добавим, мы сообщали о том, какое наказание ожидает гражданина за просроченное приписное удостоверение.