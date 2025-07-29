Приписне посвідчення до 25 років - коли треба змінювати, вимоги від ТЦК

Заміна приписного до 25 років — чи законні дії ТЦК
Зміна приписного посвідчення на новий військово-обліковий документ зараз може відбутися і до досягнення призовником 25-річного віку. ТЦК мають таке право, головне, щоб у новому документі був правильно вказаний військовий статус громадянина.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Законність дій ТЦК
До юристів звернулася мати українського призовника. Вона пояснила, що її 20-річний син прийшов у ТЦК продовжити приписне посвідчення, а йому замінили приписне на військово-обліковий документ.
Жінка поцікавилася, чи законним є така зміна військово-облікового документу до досягнення 25-річного віку.
"Так, все вірно. Приписне свідоцтво більше не видають", — підкреслив у відповіді громадянці адвокат Юрій Айвазян.
Що має бути вказане у ВОД призовника
Юрист пояснив, який саме нюанс пов’язаний із цим нововведенням у процесі видачі та заміни військово-облікових документів.
"Ваш син повинен отримати ВОД на бланку із зазначенням статусу "призовник", — підкреслив Айвазян.
Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив, що саме така інформація має бути вказана у новому документі.
"Якщо у паперовому військово-обліковому документі вказано, що син призовник, то все в порядку", — запевнив Дерій.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як правильно пройти процес зміни військово-облікових документів.
Додамо, ми повідомляли про те, чи треба обов’язково відвідувати територіальний центр комплектування для зміни військово-облікових документів.
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