Приписне посвідчення до 25 років - коли треба змінювати, вимоги від ТЦК

Громадянин з військово-обліковим документом. Фото: Sobitie

Зміна приписного посвідчення на новий військово-обліковий документ зараз може відбутися і до досягнення призовником 25-річного віку. ТЦК мають таке право, головне, щоб у новому документі був правильно вказаний військовий статус громадянина.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Законність дій ТЦК

До юристів звернулася мати українського призовника. Вона пояснила, що її 20-річний син прийшов у ТЦК продовжити приписне посвідчення, а йому замінили приписне на військово-обліковий документ.

Жінка поцікавилася, чи законним є така зміна військово-облікового документу до досягнення 25-річного віку.

"Так, все вірно. Приписне свідоцтво більше не видають", — підкреслив у відповіді громадянці адвокат Юрій Айвазян.

Що має бути вказане у ВОД призовника

Юрист пояснив, який саме нюанс пов’язаний із цим нововведенням у процесі видачі та заміни військово-облікових документів.

"Ваш син повинен отримати ВОД на бланку із зазначенням статусу "призовник", — підкреслив Айвазян.

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив, що саме така інформація має бути вказана у новому документі.

"Якщо у паперовому військово-обліковому документі вказано, що син призовник, то все в порядку", — запевнив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як правильно пройти процес зміни військово-облікових документів.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба обов’язково відвідувати територіальний центр комплектування для зміни військово-облікових документів.