Приписное удостоверение до 25 лет - когда надо менять, требования от ТЦК

Гражданин с военно-учетным документом. Фото: Sobitie

Изменение приписного удостоверения на новый военно-учетный документ сейчас может произойти и до достижения призывником 25-летнего возраста. ТЦК имеют такое право, главное, чтобы в новом документе был правильно указан военный статус гражданина.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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Законность действий ТЦК

К юристам обратилась мать украинского призывника. Она объяснила, что ее 20-летний сын пришел в ТЦК продлить приписное удостоверение, а ему заменили приписное на военно-учетный документ.

Женщина поинтересовалась, законно ли такое изменение военно-учетного документа до достижения 25-летнего возраста.

"Да, все верно. Приписное свидетельство больше не выдают", — подчеркнул в ответе гражданке адвокат Юрий Айвазян.

Что должно быть указано в ВУД призывника

Юрист объяснил, какой именно нюанс связан с этим нововведением в процессе выдачи и замены военно-учетных документов.

"Ваш сын должен получить ВУД на бланке с указанием статуса "призывник", — подчеркнул Айвазян.

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил, что именно такая информация должна быть указана в новом документе.

"Если в бумажном военно-учетном документе указано, что сын призывник, то все в порядке", — заверил Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, как правильно пройти процесс изменения военно-учетных документов.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли обязательно посещать территориальный центр комплектования для изменения военно-учетных документов.