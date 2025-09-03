Мобілізація до 25 років - мобілізація після завершення контракту

Молоді українські військові. Фото: enovosty.com

Військовослужбовці, які до 25 років підписали контракт на один чи два роки і звільняться із ЗСУ до досягнення мобілізаційного віку, можуть бути мобілізовані. У такій ситуації варто подати запит до Міноборони.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Неоднозначність питання про мобілізацію

До юристів звернувся 23-річний громадянин, який рік тому підписав однорічний контракт на військову службу.

Військовослужбовець поцікавився, чи можуть його мобілізувати після завершення контракту і звільнення з лав ЗСУ.

"Питання неоднозначне. Треба подавати запит на Міністерство оборони з приводу роз'яснення даної ситуації", — підкреслив юрист Євген Корнійчук.

Він нагадав, що ті громадяни, які пройшли базову військову службу, не можуть бути мобілізовані – тільки за їхньою власною згодою.

Мобілізація до 25 років

Інший юрист, Владислав Дерій, висловився ще категоричніше щодо можливості мобілізації цієї категорії осіб.

Він зазначив, що колишніх контрактників, навіть попри те, що їм не виповнилося 25 років, можуть мобілізувати до ЗСУ.

"Щоб Вас не мобілізували, Ви повинні мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації", — підкреслив Дерій, визнавши, що віковий ценз тут не працює.

