Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Закінчився контракт до 25 років — чи може ТЦК мобілізувати

Закінчився контракт до 25 років — чи може ТЦК мобілізувати

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 06:30
Мобілізація до 25 років - мобілізація після завершення контракту
Молоді українські військові. Фото: enovosty.com

Військовослужбовці, які до 25 років підписали контракт на один чи два роки і звільняться із ЗСУ до досягнення мобілізаційного віку, можуть бути мобілізовані. У такій ситуації варто подати запит до Міноборони.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Неоднозначність питання про мобілізацію

До юристів звернувся 23-річний громадянин, який рік тому підписав однорічний контракт на військову службу.

Військовослужбовець поцікавився, чи можуть його мобілізувати після завершення контракту і звільнення з лав ЗСУ.

"Питання неоднозначне. Треба подавати запит на Міністерство оборони з приводу роз'яснення даної ситуації", — підкреслив юрист Євген Корнійчук.

Він нагадав, що ті громадяни, які пройшли базову військову службу, не можуть бути мобілізовані – тільки за їхньою власною згодою.

Мобілізація до 25 років

Інший юрист, Владислав Дерій, висловився ще категоричніше щодо можливості мобілізації цієї категорії осіб.

Він зазначив, що колишніх контрактників, навіть попри те, що їм не виповнилося 25 років, можуть мобілізувати до ЗСУ.

"Щоб Вас не мобілізували, Ви повинні мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації", — підкреслив Дерій, визнавши, що віковий ценз тут не працює.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Раді пропонують забрати відстрочку у певної категорії громадян і мобілізувати цих осіб.

Додамо, ми повідомляли про те, чи зберігається зарплата за працівником, якого мобілізували.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП контракт військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації