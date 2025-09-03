Видео
Главная ТЦК Закончился контракт до 25 лет — может ли ТЦК мобилизовать

Закончился контракт до 25 лет — может ли ТЦК мобилизовать

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 06:30
Мобилизация до 25 лет - мобилизация после завершения контракта
Молодые украинские военные. Фото: enovosty.com

Военнослужащие, которые до 25 лет подписали контракт на один или два года и уволятся из ВСУ до достижения мобилизационного возраста, могут быть мобилизованы. В такой ситуации следует подать запрос в Минобороны.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Неоднозначность вопроса о мобилизации

К юристам обратился 23-летний гражданин, который год назад подписал однолетний контракт на военную службу.

Военнослужащий поинтересовался, могут ли его мобилизовать после завершения контракта и увольнения из рядов ВСУ.

"Вопрос неоднозначный. Надо подавать запрос на Министерство обороны по поводу разъяснения данной ситуации", — подчеркнул юрист Евгений Корнийчук.

Он напомнил, что те граждане, которые прошли базовую военную службу, не могут быть мобилизованы — только по их собственному согласию.

Мобилизация до 25 лет

Другой юрист, Владислав Дерий, высказался еще категоричнее относительно возможности мобилизации этой категории лиц.

Он отметил, что бывших контрактников, даже несмотря на то, что им не исполнилось 25 лет, могут мобилизовать в ВСУ.

"Чтобы Вас не мобилизовали, Вы должны иметь право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации", — подчеркнул Дерий, признав, что возрастной ценз здесь не работает.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Раде предлагают забрать отсрочку у определенной категории граждан и мобилизовать этих лиц.

Добавим, мы сообщали о том, сохраняется ли зарплата за работником, которого мобилизовали.

мобилизация отсрочка ТЦК и СП контракт военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
