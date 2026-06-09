Закінчилися строки розшуку: група оповіщення ТЦК не має права затримувати

Перевірка документів групою оповіщення ТЦК. Фото: NV

Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук порушників військового обліку. Група оповіщення ТЦК має право затримувати громадян, оголошених у розшук. Але після спливання термінів адмінстягнення затримання такого громадянина уже незаконне.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Розшук від ТЦК

Територіальний центр комплектування має право оголошувати громадян у розшук. Дані оголошених у розшук громадян передаються в поліцію.

Підставою для оголошення громадянина у розшук є порушенням ним правил військового обліку. Зазвичай у розшук порушників обліку оголошують тоді, коли вони не сплачують у відведений законом термін штраф.

Розшук порушників військового обліку є не кримінальною, а адміністративною санкцією. Відповідно, вона не може бути безстроковою, а має чіткі часові рамки, після закінчення яких розшук має бути анульований.

Читайте також:

Терміни вийшли, затримання неможливе

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився особливостями розшуку від ТЦК. Зокрема, чи може група оповіщення затримати особу, яка перебувала у розшуку, але на даний час розшук уже був анульований.

Адвокат Юрій Айвазян підкреслив, коментуючи цю ситуацію: "Відповідно до статті 38 КУпАП адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210 - 1 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Крім того, згідно статті 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу".

Айвазян наголосив, резюмуючи: "Якщо ж провадження по справі не може бути розпочате, то відсутня й підстава щодо доставлення Вас до РТЦК та СП для складання протоколу про адміністративне правопорушення у відповідності із статтею 259 КУпАП". Таким чином, після анулювання провадження по штрафу група оповіщення ТЦК не має права затримувати особу, яка раніше перебувала у розшуку.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що розшук ТЦК громадянина, який перебуває в ЗСУ, має бути скасований.

Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук громадян через неявку за повісткою. Але якщо громадянин у цей час проходив військову службу, ТЦК не може застосовувати до нього жодних санкцій. Наявний же розшук вважається незаконним і повинен бути скасований.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що юрист назвав найкращий спосіб перевірки себе на розшук ТЦК.

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук, він може бути затриманий групою оповіщення ТЦК. Для того, аби не втрапити у такі неприємні ситуації, потрібно для початку дізнатися, чи є сам факт оголошення у розшук. Юристи пояснили, як це зробити найпростіше.