Закінчилися строки розшуку: група оповіщення ТЦК не має права затримувати
Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук порушників військового обліку. Група оповіщення ТЦК має право затримувати громадян, оголошених у розшук. Але після спливання термінів адмінстягнення затримання такого громадянина уже незаконне.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".
Розшук від ТЦК
Територіальний центр комплектування має право оголошувати громадян у розшук. Дані оголошених у розшук громадян передаються в поліцію.
Підставою для оголошення громадянина у розшук є порушенням ним правил військового обліку. Зазвичай у розшук порушників обліку оголошують тоді, коли вони не сплачують у відведений законом термін штраф.
Розшук порушників військового обліку є не кримінальною, а адміністративною санкцією. Відповідно, вона не може бути безстроковою, а має чіткі часові рамки, після закінчення яких розшук має бути анульований.
Терміни вийшли, затримання неможливе
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився особливостями розшуку від ТЦК. Зокрема, чи може група оповіщення затримати особу, яка перебувала у розшуку, але на даний час розшук уже був анульований.
Адвокат Юрій Айвазян підкреслив, коментуючи цю ситуацію: "Відповідно до статті 38 КУпАП адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210 - 1 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Крім того, згідно статті 247 КУпАП провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу".
Айвазян наголосив, резюмуючи: "Якщо ж провадження по справі не може бути розпочате, то відсутня й підстава щодо доставлення Вас до РТЦК та СП для складання протоколу про адміністративне правопорушення у відповідності із статтею 259 КУпАП". Таким чином, після анулювання провадження по штрафу група оповіщення ТЦК не має права затримувати особу, яка раніше перебувала у розшуку.
Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що розшук ТЦК громадянина, який перебуває в ЗСУ, має бути скасований.
Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук громадян через неявку за повісткою. Але якщо громадянин у цей час проходив військову службу, ТЦК не може застосовувати до нього жодних санкцій. Наявний же розшук вважається незаконним і повинен бути скасований.
Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що юрист назвав найкращий спосіб перевірки себе на розшук ТЦК.
Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук, він може бути затриманий групою оповіщення ТЦК. Для того, аби не втрапити у такі неприємні ситуації, потрібно для початку дізнатися, чи є сам факт оголошення у розшук. Юристи пояснили, як це зробити найпростіше.