Срок розыска истек: группа оповещения ТЦК не имеет права задерживать

Проверка документов группой оповещения ТЦК. Фото: NV

Территориальный центр комплектования может объявить в розыск лиц, нарушивших правила воинского учета. Группа оповещения ТЦК имеет право задерживать граждан, объявленных в розыск. Однако по истечении срока административного наказания задержание такого гражданина уже является незаконным.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристы.UA".

Розыск от ТЦК

Территориальный центр комплектования имеет право объявлять граждан в розыск. Данные объявленных в розыск граждан передаются в полицию.

Основанием для объявления гражданина в розыск является нарушение им правил воинского учета. Обычно в розыск нарушителей учета объявляют тогда, когда они не уплачивают в установленный законом срок штраф.

Розыск нарушителей военного учета является не уголовной, а административной санкцией. Соответственно, она не может быть бессрочной, а имеет четкие временные рамки, по истечении которых розыск должен быть аннулирован.

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Сроки истекли, задержание невозможно

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался особенностями розыска от ТЦК. В частности, может ли группа оповещения задержать лицо, которое находилось в розыске, но в настоящее время розыск уже был аннулирован.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, комментируя эту ситуацию: "В соответствии со статьей 38 КУоАП административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 настоящего Кодекса, может быть наложено в течение трех месяцев со дня его выявления, но не позднее одного года со дня его совершения. Кроме того, согласно статье 247 КоАП производство по делу об административном правонарушении не может быть возбуждено, а начатое подлежит закрытию в связи с истечением на момент рассмотрения дела об административном правонарушении сроков, предусмотренных статьей 38 настоящего Кодекса".

Айвазян подчеркнул, резюмируя: "Если же производство по делу не может быть возбуждено, то отсутствует и основание для доставки Вас в РТЦК и СП для составления протокола об административном правонарушении в соответствии со статьей 259 КУоАП". Таким образом, после аннулирования производства по штрафу группа оповещения ТЦК не имеет права задерживать лицо, которое ранее находилось в розыске.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что розыск ТЦК гражданина, находящегося в ВСУ, должен быть отменен.

Территориальный центр комплектования может объявлять в розыск граждан за неявку по повестке. Но если гражданин в это время проходил военную службу, ТЦК не может применять к нему никаких санкций. Имеющийся же розыск считается незаконным и должен быть отменен.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что юрист назвал лучший способ проверить себя на розыск ТЦК.

Если военнообязанного гражданина объявили в розыск, он может быть задержан группой оповещения ТЦК. Для того, чтобы не попасть в такие неприятные ситуации, нужно для начала узнать, существует ли сам факт объявления в розыск. Юристы объяснили, как это сделать проще всего.