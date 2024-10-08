Відстрочка від мобілізації — що робити після закінчення терміну відстрочки

Оформлення відстрочки у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Якщо громадянин не бажає продовжувати відстрочку, то після завершення терміну її дії йому не потрібно з’являтися у територіальному центрі комплектування і надавати документи. Але разом з тим це означає, що людину можуть мобілізувати.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Дмитро Дончак.

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Відстрочку треба продовжувати

Відстрочка від мобілізації, яка надається громадянам на підставі наявності інвалідності, навчання чи догляду за близькими родичами з інвалідністю, не є безстроковою.

Її треба продовжувати кожного разу, коли ухвалюється рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Тоді громадяни мають повідомити ТЦК про те, що підстава для продовження відстрочки зберігається, і переоформити її.

Що буде, якщо не продовжити відстрочку

Разом з тим, якщо людина не хоче продовжувати відстрочку від мобілізації, вона не мусить відразу після завершення терміну дії попередньої відстрочки відвідувати територіальний центр комплектування.

"Закінчення відстрочки не зобов'язує людину одразу йти до ТЦК", — підкреслив Дончак.

Нагадаємо, ми писали, що у листопаді 2024 року в Україні усі громадяни, які мають відстрочку від мобілізації, будуть змушені її продовжити. Це пов’язано із набуттям чинності нового указу президента про продовження мобілізації.

Також ми повідомляли, на скільки часу дають відстрочку та як саме її треба продовжувати.