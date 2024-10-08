Отсрочка от мобилизации – что делать по истечении срока отсрочки

Оформление отсрочки в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Если гражданин не желает продолжать отсрочку, то по истечении срока его действия ему не нужно появляться в территориальном центре комплектования и предоставлять документы. Но вместе с тем это означает, что человека могут мобилизовать.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Дмитрий Дончак.

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Отсрочку нужно продолжать

Отсрочка от мобилизации, предоставляемой гражданам на основании наличия инвалидности, обучения или ухода за близкими родственниками с инвалидностью, не является бессрочной.

Ее нужно продолжать каждый раз, когда принимается решение о продлении военного положения и общей мобилизации.

Тогда граждане должны уведомить ТЦК о том, что основание для продления отсрочки сохраняется и переоформить ее.

Что будет, если не продлить отсрочку

Вместе с тем, если человек не хочет продолжать отсрочку от мобилизации, он не должен сразу по истечении срока действия предыдущей отсрочки посещать территориальный центр комплектования.

"Окончание отсрочки не обязывает человека сразу идти в ТЦК", — подчеркнул Дончак.

Напомним, мы писали, что в ноябре 2024 года в Украине все граждане, отсроченные от мобилизации, будут вынуждены ее продлить. Это связано со вступлением в силу нового указа президента о продолжении мобилизации.

Также мы сообщали, на сколько времени дают отсрочку и как ее нужно продолжать.