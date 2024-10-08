Отсрочка от мобилизации – что делать по истечении срока отсрочки

Окончание отсрочки — нужно ли сразу идти в ТЦК
Если гражданин не желает продолжать отсрочку, то по истечении срока его действия ему не нужно появляться в территориальном центре комплектования и предоставлять документы. Но вместе с тем это означает, что человека могут мобилизовать.
Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Дмитрий Дончак.
Отсрочку нужно продолжать
Отсрочка от мобилизации, предоставляемой гражданам на основании наличия инвалидности, обучения или ухода за близкими родственниками с инвалидностью, не является бессрочной.
Ее нужно продолжать каждый раз, когда принимается решение о продлении военного положения и общей мобилизации.
Тогда граждане должны уведомить ТЦК о том, что основание для продления отсрочки сохраняется и переоформить ее.
Что будет, если не продлить отсрочку
Вместе с тем, если человек не хочет продолжать отсрочку от мобилизации, он не должен сразу по истечении срока действия предыдущей отсрочки посещать территориальный центр комплектования.
"Окончание отсрочки не обязывает человека сразу идти в ТЦК", — подчеркнул Дончак.
Напомним, мы писали, что в ноябре 2024 года в Украине все граждане, отсроченные от мобилизации, будут вынуждены ее продлить. Это связано со вступлением в силу нового указа президента о продолжении мобилизации.
Также мы сообщали, на сколько времени дают отсрочку и как ее нужно продолжать.
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